Baby sitter, c’è tempo fino al 30 settembre per le domande di iscrizione all’Albo comunale

Riaperti i termini per la presentazione delle domande di iscrizione all’Albo Baby Sitter del Comune di Piacenza. Le domande di iscrizione all’Albo Baby Sitter dovranno pervenire all’Amministrazione comunale entro e non oltre le ore 12 del 30 settembre 2022. L’istituzione dell’Albo Baby Sitter costituisce uno strumento di sostegno delle iniziative di conciliazione autonomamente attivate dalle famiglie e persegue l’obiettivo di qualificare l’offerta di questo tipo di servizio di cura in ambito familiare.

DEFINIZIONE E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI BABY SITTING

Per Baby Sitter si intende una persona che accudisce, dietro compenso, i bambini altrui. Rientrano nei servizi di Baby Sitting le seguenti attività:

• attività specifiche rivolte ai lattanti (preparazione pasti, igiene e cura del bambino, etc.);

• custodia, cura e sorveglianza dei minori;

• attività di intrattenimento e gioco;

• accompagnamento dei minori e ritiro degli stessi presso scuole di appartenenza, attività sportive e formative, visite mediche e prestazioni ambulatoriali, presso parenti e terze persone, spettacoli e manifestazioni (previo accordo con i genitori);

• se richiesto, impegno a occuparsi della produzione e somministrazione pasti per i bambini, in base alle indicazioni della famiglia.

Non rientrano nei servizi di Baby Sitting le seguenti attività:

• lavori di pulizia, manutenzione e riordino delle abitazioni degli utenti, fatta salva l’opportunità di effettuare le pulizie di dettaglio e le operazioni di riordino direttamente collegate con l’attività;

• custodia di immobili, valori e suppellettili;

• effettuazione di commissioni o pagamenti o riscossione di crediti nell’interesse degli utenti;

• effettuazione di spese o rifornimenti per gli utenti;

• prestazione di servizi di segreteria o simili;

• preparazione dei pasti a uso dell’intera famiglia.

REQUISITI PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO BABY SITTER

Possono chiedere l’iscrizione all’Albo Baby Sitter le persone in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

a) aver compiuto 18 anni d’età;

b) godimento dei diritti civili e politici;

c) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;

d) conseguimento diploma scuola secondaria superiore o corso di formazione professionale in ambito educativo, di cura e sanitario.

Non possono essere iscritti all’Albo coloro che abbiano in corso con l’ente che gestisce il servizio rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo o, altresì, che rivestano la qualifica di associati all’ente gestore medesimo. Per “ente gestore del servizio” si intende il soggetto del privato sociale vincitore di una gara di appalto per il servizio Informa Famiglie & Bambini che, nell’ambito delle sue funzioni, svolge, in collaborazione con il Comune di Piacenza, l’attività di selezione e gestione dei candidati.

TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di iscrizione dovranno pervenire all’Amministrazione comunale entro e non oltre le ore 12 del giorno 30 settembre 2022. Le domande pervenute successivamente alla suddetta scadenza verranno ammesse alle selezioni per le successive elaborazioni semestrali dell’Albo (anno 2023). Le domande di iscrizione all’Albo Baby Sitter dovranno essere presentate in forma di dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche, esclusivamente su modulo predisposto dal Comune di Piacenza e corredate da:

– copia del documento di identità in corso di validità;

– per i cittadini di Stato non appartenente all’Unione Europea, copia del permesso di soggiorno valido ai fini dello svolgimento di attività lavorativa o copia della ricevuta della richiesta di rilascio/rinnovo;

– curriculum vitae datato e firmato.

Le modalità di presentazione delle domande sono le seguenti:

• Trasmissione alla PEC all’indirizzo protocollo.generale@cert.comune.piacenza.it

oppure

• Spedizione mediante raccomandata A/R indirizzata a:

Comune di Piacenza

Servizio Servizi Sociali

Via Taverna n° 39

29121 – Piacenza

indicando sulla busta “Domanda di iscrizione Albo Baby Sitter”

Si precisa che farà fede la data di ricezione al Protocollo Generale. L’Amministrazione comunale declina ogni responsabilità relativa a disguidi postali o di qualunque natura che dovessero impedire il recapito entro il termine prescritto dall’Avviso.

VALUTAZIONE DI IDONEITÀ E ISCRIZIONE ALL’ALBO BABY SITTER

I candidati per i quali verrà accertata la sussistenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione all’Albo Baby Sitter dovranno sostenere un successivo colloquio con operatori del Centro per le Famiglie e/o del Servizio InformaFamiglie&Bambini del Comune di Piacenza, teso ad accertarne le competenze trasversali (soft skills), l’attitudine al ruolo richiesto, le capacità relazionali e organizzative, la motivazione e a verificarne la disponibilità lavorativa (orario, giorni della settimana), un eventuale target preferenziale (fascia d’età). Il mancato sostenimento del colloquio costituirà fattispecie configurante la non idoneità. I candidati dovranno successivamente partecipare a un percorso formativo propedeutico, organizzato dal Comune di Piacenza. La partecipazione, con esito favorevole (idoneità raggiunta da chi ha frequentato almeno l’80% delle lezioni), al suddetto percorso è obbligatoria ai fini dell’iscrizione all’Albo. La partecipazione a corsi di formazione successivi organizzati dal Comune di Piacenza sarà condizione indispensabile per mantenere l’iscrizione all’Albo stesso e sarà attestata da colloqui di verifica. Sia la partecipazione al percorso formativo propedeutico che ai corsi di formazione successivi sono a titolo gratuito.

Le risultanze derivanti dalle verifiche del possesso dei requisiti, dai colloqui sostenuti e dagli incontri di formazione propedeutica saranno comunicati per iscritto agli interessati utilizzando la mail che viene indicata nella domanda di iscrizione. Per la permanenza all’iscrizione all’albo, per gli iscritti è necessario il sussistere dei requisiti richiesti per l’iscrizione previsti nelle presenti Linee Guida e che gli stessi adempiano agli obblighi di seguito specificati.

OBBLIGHI PER GLI ISCRITTI ALL’ALBO BABY SITTER

I candidati iscritti all’Albo, per mantenere l’iscrizione allo stesso, dovranno:

– comunicare tempestivamente qualunque variazione sui propri dati personali o sulla sussistenza dei requisiti per lo svolgimento dell’attività di Baby Sitter o rispetto allo stato di disponibilità/non disponibilità lavorativa per consentire l’aggiornamento dell’Albo stesso;

– fornire, in prima persona e senza alcun vincolo di subordinazione rispetto all’ente gestore del Progetto, nonché in piena autonomia professionale, contrattuale e fiscale, i servizi di Baby Sitting, in favore degli utenti;

– partecipare al percorso formativo propedeutico e ai corsi di formazione successivi alla formazione obbligatoria di base e ai successivi aggiornamenti previsti dal Comune di Piacenza;

– svolgere l’attività rispettando il codice deontologico;

– segnalare al Comune di Piacenza eventuali anomalie e problematiche emerse nel corso

dell’attività.

ACCESSO DELLE FAMIGLIE AL SERVIZIO E ATTIVITÀ DI INCROCIO DI DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO

Le famiglie interessate al Servizio di Baby Sitting dovranno contattare lo Sportello InformaFamiglie&Bambini per fissare un colloquio tramite il quale verranno approfonditi i bisogni educativi e tutti gli elementi utili per l’individuazione della figura di Baby Sitter più adeguata. Durante il colloquio con la famiglia verrà compilata apposita scheda, da sottoscriversi per presa visione, con la quale verranno rilevati i principali dati utili all’incrocio domanda/offerta. Entro il termine massimo di 5 giorni lavorativi dal colloquio, verranno forniti alla famiglia richiedente il servizio i contatti telefonici e/o di posta elettronica delle/dei Baby Sitter iscritti all’Albo e altresì risultati idonei per l’iscrizione medesima, aventi le caratteristiche rispondenti alle esigenze manifestate dalla famiglia. Verrà altresì valutata, di caso in caso, l’opportunità di fornire alla famiglia informazioni su specifiche formazioni ed esperienze delle/dei Baby Sitter segnalati.

La scelta del candidato e la decisione finale di procedere a incarico spettano interamente alle famiglie, sulla base di elementi e valutazioni del tutto soggettive e sulla base di colloqui conoscitivi e individuali con l’interessata/o. La forma contrattuale in base alla quale il servizio viene erogato è rimessa alla libera scelta delle parti, Baby Sitter e famiglia, secondo la normativa vigente. Le parti sono personalmente responsabili della correttezza fiscale, contrattuale e previdenziale del servizio prestato. Il Comune di Piacenza declina ogni responsabilità circa il mancato rispetto degli accordi contrattuali da parte di uno o entrambi i contraenti; declina ogni altra responsabilità per eventuali atti e comportamenti delle parti che procurino danni morali e/o materiali all’altra parte o altresì derivante da dichiarazioni mendaci fornite dalle parti, che ne rispondono secondo quanto previsto dalla legge. È responsabilità esclusiva della persona che offre il servizio di Baby Sitting verificare la compatibilità di un eventuale proprio altro contratto di lavoro con lo svolgimento della prestazione.

OBBLIGHI PER LE FAMIGLIE CHE ACCEDONO AL SERVIZIO

Le famiglie, accedendo ai servizi previsti dal presente Progetto, dovranno:

– tenere un comportamento etico nei confronti del/della Baby Sitter, in quanto datore di lavoro;

– richiedere le sole prestazioni rientranti nel servizio di Baby Sitting, come indicate nelle presenti Linee Guida;

– comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei propri dati personali e recapiti;

– fornire un riscontro relativamente all’esito dei contatti con i candidati proposti;

– rendersi disponibile a una fase di valutazione del servizio.

INFORMAZIONI E CONTATTI

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Servizi Sociali del Comune di Piacenza, dott.ssa Antonella Gigli. Per ogni eventuale informazione o chiarimento è possibile rivolgersi al Servizio Servizi Sociali al numero 0523 492705. La partecipazione al presente Avviso comporta l’accettazione senza alcuna riserva di tutte le disposizioni in esso contenute.

ACCESSO AGLI ATTI

Per informazioni in merito alle richieste presentate è necessario predisporre una richiesta di accesso agli atti seguendo la procedura indicata sul sito web del Comune di Piacenza al seguente link:

