Baseball, le giovanili biancorosse tornano alla vittoria in Coppa Emilia

Dopo un primo turno deludente le giovanili del Piacenza Baseball tornano in sella nel Torneo Regionale. L’Under 15 batte 13-1 il Collecchio al De Benedetti col punteggio che resta alla portata degli ospiti solo fino al secondo inning (3-0), dopo di che l’accelerata dei padroni di casa è perentoria e senza attenuanti per un Collecchio che segna il punto della bandiera all’ultimo attacco. Il Piacenza ha schierato Lovattini, Riviera Mar., D’Auria, Gerardi, Pancini, Ramirez, Mandas, Mercedes, Riviera Mat., Achilli, Chalas e Travaini.

Bene anche l’Under 14, che espugna il diamante parmense al Quadrifoglio battendo l’Oltretorrente 11-5. Anche qui in progressione l’andamento dei biancorossi, che segnano 2 punti nei primi due inning ma poi dilagano con altri 9 nei successivi due. Questa la formazione: Chalas, Agosti, D’Auria, Ramirez, Mercedes, Achilli, Riviera, Travaini, Esposito, Pucci. Unica nota stonata il 19-5 subito dall’Under 12 contro l’Oltretorrente al Montesissa, dopo l’inversione di campo causata dall’impraticabilità del “F.lli Franchini” di Parma dove originariamente era programmato il derby. Il prossimo week-end Under 14 e Under 12 torneranno al Montesissa mentre riposerà l’Under 15.