Be creative! A Spazio4.0 il workshop gratuito per ragazzi dagli undici ai diciotto anni

BE CREATIVE! WORKSHOP GRATUITO PER RAGAZZE E RAGAZZI DAGLI 11 AI 18 ANNI PROGETTO EXIT – Dal 3 al 31 ottobre presso Spazio4.0, Via Manzoni 21, Piacenza – “Se sei una ragazza o un ragazzo che in questo periodo passa più tempo del solito in camera, preferisci stare da sola o da solo, e ti annoia tutto quello che succede là fuori, abbiamo una piccola notizia per te”.

Si sono rivolti così ai giovani che in questo periodo faticano a relazionarsi con il mondo esterno, gli operatori di EXIT, il progetto di contrasto al fenomeno di ritiro sociale dei giovani del Comune di Piacenza, presentando una occasione per loro, una serie di laboratori gratuiti per ragazze e ragazzi dagli 11 ai 18 anni.

Dopo i primi tre workshop “Mindfulness per ragazzi – per connetterti a te stesso e ai tuoi pensieri”, “#Playon – spazio ai giochi di ruolo”, “Reach the moon – un viaggio alla scoperta di te: usa le tue foto in modo creativo”, già attivati nei mesi scorsi a partire da fine aprile, ora è la volta di “Be creative”!

A cura di di Alessandra Bassi e Catia Lambri, “Be creative!” si svolgerà come i workshop precedenti presso il centro di aggregazione del Comune di Piacenza Spazio4.0 di via Manzoni 21, tutti i lunedì di ottobre dalle 16 alle 18, dal 3 al 31 ottobre.

Un percorso di gruppo che permetterà ai ragazzi di esplorare: esplorare immagini, metafore, parole e suoni in una direzione e dimensione di liberazione della creatività, presentato come una esperienza “piccola e semplice, che tutti possono fare, e che può farci conoscere qualcosa di noi”. Commenta Alessandra Bassi: “Sperimenteremo i passaggi dall’esplorazione all’espressione: visiva, verbale, drammatica, ecc., seguendo gli stimoli che emergono via via, per dare forma concreta alla creatività, alla sua possibilità comunicativa e al piacere che ci dà. Il gruppo sarà specchio, co-autore, spettatore e cassa di risonanza delle espressioni.”

Le due docenti ci ricordano inoltre che la creatività è una delle abilità più richieste nelle professioni del futuro, secondo il World Economic Forum: una abilità che si potrà allenare durante questi incontri, che verranno condotti a partire dalla conoscenza dei partecipanti, partendo con giochi “rompighiaccio” e facendo loro proposte in modo rilassato, con la curiosità di scoprire insieme che cosa può emergere dai flussi creativi in cui si immergeranno con i ragazzi.

L’obiettivo? Far sperimentare il piacere di essere creativi ed efficaci – a vantaggio dell’autostima – e anche di incontrare le “diverse normalità”, per arrivare a comprendere che “quasi tutto è normale”. Conclude Bassi: “La creatività è la nostra grande risorsa, sempre a disposizione per farci intravedere come affrontare quello che ci succede, per farci divertire, per darci la possibilità di fare una battuta ironica e riuscire a stemperare la tristezza, per introdurre la novità in quello che facciamo e per aprirci agli altri e alle situazioni che continuano a modificarsi e a evolvere. La creatività è la parte di noi che ci permette di adattarci ai cambiamenti, ed è quella parte di noi che valorizza la fluidità e la generatività, atteggiamenti importanti per la vita di relazione e per il benessere personale.” La partecipazione è gratuita, ma è necessaria l’iscrizione al 378.3031649 o scrivendo a exitpiacenza@gmail.com.

I workshop sono condotti dall’equipe di professionisti EXIT.

Progetto EXIT è un progetto del Comune di Piacenza, realizzato da Associazione La Ricerca e Cooperativa sociale L’Arco.