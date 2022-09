Beni confiscati, Libera rettifica: Cortemaggiore non è più ‘rimandato’

In merito a quanto emerge in “RimanDATI”, il secondo report nazionale sullo stato della trasparenza dei beni confiscati nelle amministrazioni locali, relativamente alla situazione del Comune di Cortemaggiore (Piacenza) Libera Emilia-Romagna rettifica quanto riportato dal dossier. Anche se l’elenco con i beni confiscati di cui è destinatario il Comune presenta delle criticità (ad esempio formato utilizzato e data dell’ultimo aggiornamento) l’elenco è disponibile sul sito del Comune, con le informazioni prescritte dalla normativa di riferimento. L’imprecisione riportata nel dossier – per la quale Libera si scusa – rientra purtroppo nel margine di errore statistico dichiarato nel report.

“Relativamente all’attuale utilizzo del bene confiscato presente in elenco, di cui è destinatario il Comune, ci piacerebbe avviare un confronto con l’amministrazione comunale affinché il bene possa trovare il corretto riutilizzo” fa sapere Libera.