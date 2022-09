Best dissertation award, domani la consegna della borsa di studio in memoria di Cesare Betti

Best dissertation award in memoria di Cesare Betti – Martedì prossimo 20 settembre, alle 9.30, in occasione dell’avvio delle lezioni della laurea magistrale in Global Business, si terrà la consegna del premio di laurea Confindustria Piacenza in memoria di Cesare Betti.

Un premio di laurea voluto da Confindustria Piacenza per onorare la memoria del dottor Cesare Betti, da sempre convinto sostenitore dell’importanza della mobilità internazionale di studenti e di docenti a supporto dell’internazionalizzazione delle Piccole e Medie Imprese. Riservato a laureati del corso di laurea magistrale in Global Business Management dell’Università Cattolica di Piacenza che abbiano discusso una tesi di laurea sui nuovi paradigmi economici e sociali, e sulla loro sostenibilità a seguito della pandemia COVID-19, il premio sarà consegnato il 20 settembre alle ore 9.30, presso l’aula Delta .

Dopo i saluti del prof. Emanuele Vendramini, direttore della laurea magistrale in Global Business, interverranno la professoressa Laura Zoni, direttore del Bsc in International Management, e il Presidente del Comitato Piccola Industria di Confindustria Piacenza dott.ssa Maria Angela Spezia.

Le conclusioni saranno curate dalla professoressa Anna Maria Fellegara, preside della facoltà di Economia e Giurisprudenza, e dal prof. Emanuele Vendramini.