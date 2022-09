Bomba d’aereo ritrovata in un campo, intervento del Genio Pontieri

Sono intervenuti gli artificieri del 2° Reggimento Genio Pontieri per rimuovere un ordigno bellico – precisamente una bomba d’aereo da 20 libbre di produzione americana, presumibilmente risalente al Secondo Conflitto Mondiale – rinvenuto da un cittadino in un campo agricolo a San Giorgio Piacentino (Piacenza), immediatamente messo in sicurezza dall’Arma dei Carabinieri.

Le operazioni, sotto il coordinamento della Prefettura, si sono svolte nella mattinata del 19 settembre: il residuato bellico è stato rimosso e trasportato in sicurezza in un’area dove successivamente è stato fatto brillare.