Sabato 10 settembre in una affollata sala Consigliare del Comune di Gragnano Trebbiense sono state consegnate le Borse di studio intitolate a “Carlo Squeri” e “Vittorio Dallagiovanna” destinate agli studenti della terza media che hanno conseguito i migliori risultati nel corso degli studi. Si tratta di Anelli Alberto Folco, Emeri Annachiara, Tacchi Costanza frequentanti le Classi 3G e 3H a cui la Borsa di studio, pari a €.333,33 ciascuna, è stata consegnata dalle mani di Maria Pia Dallagiovanna e Angela Squeri che hanno ricordato i loro cari e il loro desiderio di perpetuare nel tempo l’attenzione che essi hanno avuto modo di manifestare in vita nei confronti dei giovani impegnati nello studio e nel lavoro.

Il gruppo ha conseguito il premio per le seguenti motivazioni: “per aver dimostrato, anche a livello domestico, impegno e serietà nel corso del triennio, per aver sostenuto le prove d’esame riportando la valutazione finale 10 e per aver dimostrato di saper spendere le conoscenze acquisite nel triennio a favore della comunità scolastica”. Nell’occasione gli amministratori hanno premiato con un riconoscimento messo a disposizione dal Comune, pari a 50 euro ciascuno, anche le ragazze che, avendo ottenuto l’ottima valutazione pari a 9, si sono comunque distinte per un eccellente risultato all’esame: Peretti Sofia, Cammi Isotta, Stefanet Mihaela, Krasniqi Arijola, Rebecchi Matilde, Skrgic’ Sara, Morganti Francesca.

Il Sindaco Patrizia Calza, con l’Assessore alla Pubblica Istruzione Alessandra Tirelli, nel complimentarsi con i ragazzi per l’ottimo risultato raggiunto ha voluto ricordare che da essi, proprio per le loro indiscutibili qualità, la comunità si attende attenzione e disponibilità: il conseguimento della borsa di studio dovrà essere vissuto non solo come motivo di orgoglio, ma anche come assunzione di responsabilità nei confronti di se stessi e di tutta la comunità educante. “C’è da combattere insieme e realizzare una grande impresa: quella della vittoria sull’ignoranza e l’indifferenza. Contiamo su di voi” li ha spronati la Sindaca.

Complessivamente dunque 10 sono stati i premiati, di cui solo un ragazzo. Tutte le eccellenze gragnanesi hanno scelto di proseguire studi di tipo scientifico. In conferimento delle Borse di studio è stata anche l’occasione per salutare con un applauso e un po’ di commozione Sabrina Stefli, dipendente comunale che per tanti anni si è occupata con professionalità e passione del Servizio Istruzione e che da ottobre presterà servizio presso un altro Ente.