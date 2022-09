Brutta caduta dalla bicicletta, ferite nonna e nipotina

Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio del 27 settembre per un incidente che ha coinvolto una nonna e la nipotina di 6 anni lungo la pista ciclabile di via XXIV Maggio a Piacenza, all’altezza della Camera del Lavoro. Secondo quanto si è appreso, la donna procedeva in sella ad una bicicletta quando per cause in corso di accertamento è caduta a terra con la bambina, seduta sul seggiolino. Entrambe sono state soccorse da un’ambulanza della Croce Rossa, sul posto insieme al personale medico e infermieristico del 118.

La donna ha riportato un serio trauma cranico, mentre la bimba è rimasta ferita ad una gamba, rimasta intrappolata tra i raggi della bicicletta e liberata grazie all’intervento dei vigili del fuoco. Dopo le prime cure sul posto, entrambe sono state condotte al pronto soccorso cittadino in codice giallo.