“Buon lavoro alla presidente Patelli: sono tanti e importanti i progetti da portare avanti”

“Auguro buon lavoro alla neo presidente Monica Patelli. Parte con una grande inesperienza: l’attività della Provincia è molto complessa, diversa da altre amministrazioni. Io ho imparato di più sul suo funzionamento in 8 anni da consigliere, che in 10 da assessore e nell’ultimo anno da sindaco del mio Comune”. Paola Galvani, alla guida del Comune di Rottofreno, era sul fronte opposto di Monica Patelli, in queste singolari elezioni provinciali, che hanno designato nella giornata di ieri chi prenderà il posto di Patrizia Barbieri alla guida dell’ente di corso Garibaldi. “Lo schieramento che mi sostiene si è mosso compatto – dice Galvani -, il risultato invece è figlio delle storture di questa legge elettorale, che prevede il voto ponderato in base alla rappresentatività degli amministratori. Quindi il singolo voto non vale uno, ma in proporzione agli abitanti”.

“Sapevamo che questa era una sfida in salita, essendo cambiata l’amministrazione del Comune capoluogo (dove il singolo voto vale 10, ndr). Non a caso i presidenti precedenti, sia Francesco Rolleri che Patrizia Barbieri, sono stati scelti dalla maggioranza al governo di Piacenza. Ma resta comunque la soddisfazione – sottolinea il sindaco di Rottofreno – di aver ottenuto 265 preferenze contro le 217 di Patelli”.

Che ora si troverà, sempre per effetto della legge elettorale, a guidare un consiglio espressione di uno schieramento politico diverso da quello che l’ha eletta. “E’ la prima volta che succede, da quando è entrata in vigore la riforma Delrio – spiega Galvani -. Per la presidente Galvani, questo, sarà un ulteriore onere”. Anche perché le partite sul tavolo sono importanti. “Sono diversi i cantieri aperti nelle scuole superiori, con ditte appaltatrici che devono fare i conti con i prezzi delle materie prime in forte aumento, e con costi diversi da quelli fissati in sede di bando. Non ci si può permettere ritardi – sottolinea – su questa partita, così come sul Pnrr, il progetto nell’ex Laboratorio Pontieri e, non da ultimo, vista la sua rilevanza extra provinciale, il Piano territoriale di Area Vasta, che dovrà essere approvato entro la fine dell’anno”.