Buona la prima per un Fiorenzuola con ampi margini di crescita – IL COMMENTO

Con in palio i punti che valgono, il Fiorenzuola ritrova lo spirito del guerriero che, unito ad una miglior disciplina tattica, la rendono senz’altro una squadra competitiva e le consentono di superare una buona Fermana nella prima partita di campionato disputata al “Pavesi”.

Il goal decisivo arriva allo scadere di un primo tempo piuttosto scialbo con poche azioni di rilievo e, praticamente, senza emozioni. Nella ripresa, invece, la squadra di Tabbiani offre il meglio di sé soprattutto grazie agli innesti di Sussi e Morello che hanno dato lucidità e pericolosità a tutta la manovra. Così sono arrivate altre occasioni (clamorosa l’ultima sciupata da Mamona) per cui, alla fine, il risultato sta un po’ stretto alla squadra valdardese che ha dimostrato ampi margini di crescita, per cui è legittimo sperare in un buon campionato.

La difesa appare già ben registrata con Potop e Frison, mentre a centrocampo qualcosa va ancora messa a punto quando l’intesa e la condizione di alcuni giocatori (alcuni arrivati da pochi giorni) sarà perfezionata. Infine note di merito ancora una volta all’allenatoire Tabbiani sia per come ha preparato la squadra in poco tempo e per i cambi effettuati.

Buona la prima, dunque; confortano i 3 punti conquistati e la sensazione che il futuro sarà positivo