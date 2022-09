Bus navetta gratuito da Roncaglia al seggio di Borghetto per le elezioni

Come è già avvenuto per le elezioni amministrative, domenica 25 settembre sarà operativo a Piacenza il bus navetta gratuito a disposizione dei residenti di Roncaglia per raggiungere Borghetto (presso la scuola, in via Ferdinando di Borbone 96) dove è stato spostato – a causa dell’inagibilità della ex scuola di Roncaglia, chiusa al pubblico con la relativa area di pertinenza dal 25 maggio scorso – il seggio elettorale di riferimento della frazione.

Il collegamento, organizzato per ovviare a eventuali disagi e difficoltà negli spostamenti, sarà in funzione per l’intera giornata in concomitanza con l’apertura dei seggi, con corse in partenza ogni 20 minuti dalle 6.45 – primo tragitto di andata da Roncaglia – alle 23.20, ultimo rientro da Borghetto. Per i cittadini residenti a Roncaglia sarà sufficiente presentarsi con la tessera elettorale di cui sono già in possesso, unitamente al documento d’identità valido.