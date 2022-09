Cade con la bici a causa della strada sconnessa, donna finisce in ospedale

Stava percorrendo in sella alla propria bicicletta via Manfredi a Piacenza quando, nel tratto compreso tra piazzale Medaglie d’Oro e via Bianchi, è caduta rovinosamente a terra a seguito – secondo una prima ricostruzione – del contraccolpo per una buca sottile ma profonda qualche centimetro. L’incidente è avvenuto poco dopo le 13 e 30 di giovedì 1 settembre. Per primi a soccorrere la donna i carabinieri Radiomobile che erano in transito proprio in quel momento con l’autoradio.

Sono quindi stati attivati i soccorsi, giunti sul posto con un’ambulanza della Croce Rossa e l’auto infermieristica del 118: la donna ha riportato un trauma cranico. Dopo essere stata medicata, è stata condotta al Pronto Soccorso cittadino per accertamenti. La dinamica di quanto successo è al vaglio da parte degli agenti della polizia locale del Comando di via Rogerio. Il traffico ha subito dei rallentamenti per il tempo strettamente necessario a consentire le operazioni di soccorso.