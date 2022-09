Cade dal tetto di casa: grave un uomo trasportato a Parma in eliambulanza

Sono gravi le condizioni di un uomo rimasto coinvolto in un infortunio avvenuto nel pomeriggio del 15 settembre a Castel San Giovanni (Piacenza). Tutto è accaduto intorno alle 16.30: secondo una prima riscostruzione, l’uomo, un 60enne, stava svolgendo alcuni lavori sul tetto della propria abitazione, quando, per cause in corso di accertamento, ha perso l’equilibrio precipitando a terra. Una caduta da circa tre metri di altezza, a seguito della quale si è procurato un grave trauma cranico.

E’ stato soccorso dai sanitari del 118, giunti sul posto con l’ambulanza della Pubblica Assistenza Val Tidone e l’auto infermieristica del pronto soccorso di Castel San Giovanni; contemporaneamente è stato attivato anche l’elisoccorso, decollato da Parma e atterrato nelle vicinanze dell’abitazione. Dopo le prime cure, l’uomo è stato trasportato in volo in codice rosso all’ospedale Maggiore della città ducale, dove si trova ricoverato. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Castello.