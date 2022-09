Caffè con Katia, Tarasconi incontra i cittadini al bar Ritual di strada Gragnana

Appuntamento mercoledì 14 settembre alle 8, per l’iniziativa “caffè con Katia” della sindaca di Piacenza Tarasconi, che questa settimana incontrerà i cittadini al Ritual Cafè di strada Gragnana 2, nei pressi dell’intersezione con via Pietro Cella. Come sempre – ricordano da Palazzo Mercanti -, sarà l’occasione per raccogliere segnalazioni e proposte in merito alle diverse questioni che riguardano il territorio urbano.