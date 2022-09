Cambio alla guida dell’Arma di Piacenza: da Asti arriva il collonnello Breda

Cambio alla guida dell’Arma di Piacenza: da Asti arriva il collonnello Pierantonio Breda. Dopo poco più di due anni il colonnello Paolo Abrate, arrivato alla guida del comando provinciale nei giorni dello scandalo della caserma Levante, lascerà la nostra città.

La notizia dell’avvicendamento è stata riportata da agenzie e organi di stampa della provincia astigiana. Il colonnello Breda, originario di Valdobbiadene, ha oltre 25 anni di servizio e nei mesi scorsi è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica italiana. Numerosi gli incarichi prestigiosi da lui ricoperti: tra questi il coordinamento di alcune importanti operazioni contro la criminalità organizzata durante il suo periodo di lavoro in Sicilia, l’organizzazione del sistema di sicurezza in occasione dei funerali di Papa Giovanni Paolo II e, prima di giungere ad Asti, il servizio svolto in seno allo Stato Maggiore del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, nodo nevralgico di tutte le operazioni che vedono impegnata l’Arma in Italia e all’estero.

L’avvicendamento tra i due comandanti avverrà nei prossimi giorni. Piacenza dovrà invece salutare il colonnello Paolo Abrate; in questi due anni ha svolto un ruolo importante nel rinsaldare il rapporto di fiducia tra la città, duramente colpita dal covid, con l’Arma.