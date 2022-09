Camion finisce fuori strada e si ribalta, camionista contuso. L’incidente si è verificato intorno alle 23 di mercoledì 21 settembre lungo la strada della Mottaziana, tra Borgonovo e Gragnanino, al bivio per svoltare in direzione di Tavernago: il mezzo pesante stava procedendo in direzione Piacenza quando, improvvisamente, l’autista ha perso il controllo del veicolo e, finendo fuori strada, si è ribaltato su un fianco.

Il conducente, un 53enne di nazionalità rumena, è riuscito ad uscire autonomamente dalla cabina di guida. È stato soccorso dai sanitari, giunti sul posto con l’ambulanza della Croce Rossa di San Nicolò, l’auto infermieristica del 118 di Castelsangiovanni, e condotto al Pronto Soccorso di Piacenza per accertamenti. Per mettere in sicurezza il mezzo pesante sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Castelsangiovanni. La dinamica di quanto successo è al vaglio da parte dei carabinieri.