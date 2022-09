Campioni del mondo, l’Italia del biancorosso Romanò batte la Polonia

Campioni del mondo: l’Italia del volley dopo 24 anni dall’ultimo titolo iridato conquista la vittoria nella finale di Katowice contro i padroni di casa della Polonia. Un successo costruito partita dopo partita dalla straordinaria formazione di Fefè De Giorgi. Una vittoria che premia l’intero movimento pallavolistico italiano e una nazionale giovane che in due anni ha vinto europeo e mondiale. Nella finale contro la Polonia, vincitrice degli ultimi due titoli mondiali, gli azzurri hanno disputato una partita di intensità incredibile, con un gioco di livello altissimo, come non si era mai visto nei match precedenti.

E tra i protagonisti del trionfo polacco ci sono anche i giocatori della Gas Sales Bluenergy: l’opposto Yuri Romanò approdato quest’anno alla corte di Lorenzo Bernardi ha disputato da titolare un torneo a livelli stratosferici e una grande finale. In panchina gli altri due biancorossi, Francesco Recine e il libero Leonardo Scanferla.

Altri giocatori della rosa Gas Sales Bluenergy sono arrivati in fondo al torneo mondiale: sono i brasililian Leal, eletto miglior schiacciatore, e Lucarelli che si è infortunato in semifinale. A loro si aggiunge il palleggiatore francese Brizard eliminato con la nazionale transalpini dagli azzurri ai quarti. Le prestazioni di rilievo dei biancorossi sono la miglior premessa per vivere una grande stagione in Superlega.