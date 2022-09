Candidati a confronto a Cna. Misure contro il caro energia e riduzione delle tasse tengono banco

Un momento di approfondimento e confronto per il mondo dell’artigianato e della piccola e media impresa rappresentato da Cna Piacenza, che in vista delle imminenti elezioni ha organizzato un incontro con i candidati piacentini dei vari partiti politici. “Le nostre preoccupazioni sono conosciute – ha sottolineato il presidente provinciale dell’associazione Giovanni Rivaroli aprendo il confronto -, la vita media dei governi in Italia dura poco più di un anno, ma le imprese hanno bisogno di stabilità, della politica e quindi delle vostre idee”.

Al centro del dibattito la stretta attualità, con la crisi energetica e il caro bollette. “Occorre intervenire – ha detto Gianluca Argellati, candidato di Forza Italia – sulla speculazione sull’aumento delle materie prime e sul prezzo dell’energia. Per troppo tempo in Italia ha prevalso la politica del “no”, la dipendenza da fonti energetiche estere è eccessiva, è il momento di iniziare ad estrarre il gas dove c’è, è il momento di riprendere il progetto del nucleare”. “Ho lavorato 42 anni nel fisco – spiega Carmine De Falco (Movimento 5 Stelle), conosco bene le problematiche. I miei temi sono transizione ecologica, riforma fiscale e legalità. Il superbobus in edilizia ha avuto un effetto benefico per l’economia e migliorativo per l’ambiente. L’energia verde serve a Piacenza e siamo contro gli inceneritori che non sono ecologicamente sostenibili”.

Per Paola De Micheli (Pd) qualche buona notizia arriva dal decreto energia approvato dal governo Draghi, ma occorre fare di più, “perchè c’è una sottovalutazione della crisi e dell’impatto sulle persone e imprese”. “C’è l’aumento del credito di posta al 30 per cento per le imprese, 100 milioni di euro per l’autotrasporto e l’aumento del fondo per le partite Iva”. “Misure ancora insufficienti – afferma – vista la drammaticità della situazione: temo che l’impatto dei costi dell’energia sarà verticale sulle imprese. Abbiamo chiesto per primi il disaccoppiamento del prezzo dell’energia elettrica per diminuire il costo, sono poi necessari ristori per affrontare le crisi di liquidità delle aziende. Il Pd propone di prorogare fino al 2030 il bonus edilizia al 70 per cento, mantenendo il 110 per cento alle famiglie con meno disponibilità economiche. La battaglia sui costi minimi per l’autotrasporto è stata fatta e vinta insieme a Cna”. “Dopo il 25 settembre la situazione non sarà rose e fiori, a prescindere da chi vincerà, e lo scostamento di bilancio è stato votato all’unanimità dal Parlamento – osserva Tommaso Foti (Fratelli d’Italia) -. Serve una soluzione nazionale al tetto sul costo dell’energia perché la crisi si ripercuote direttamente sul tessuto produttivo. Sono stato favorevole al superbonus 110 per cento, ma averlo limitato nel tempo ha fatto esplodere i prezzi e poi c’è il rischio che le nuove imprese chiudano. La pressione fiscale va tagliata con la riduzione del cuneo fiscale e l’abolizione del reddito di cittadinanza”.

“Dobbiamo dare liquidità alle imprese, il solo credito di imposta non basta contro il caro energia – dichiara Elena Murelli (Lega) -. Siamo per il taglio del cuneo fiscale per dare maggiore potere di acquisto ai lavoratori. Serve poi la manodopera adeguata per gli artigiani, che spesso non si trova. Con il reddito di cittadinanza sono state distribuite risorse impropriamente. E’ inoltre necessario aumentare il potere d’acquisto delle pensioni e introdurre quota 41″. Per Alessandro Sbalbi (Azione) “serve uno scostamento di bilancio significativo che consenta alle imprese di fare una programmazione, perché i tagli del gas non saranno a breve termine. Dobbiamo stabilizzare il lavoro, introdurre salario minimo detassando i premi aziendali. Sulla formazione occorre concentrarsi sulle materie vicine alle aziende con corsi di specializzazione. Siamo poi per stimolare l’innovazione nelle imprese con industria 4.0 da estendere al settore dell’energia”.

E’ alla prima esperienza politica Elisa Zerbini (Italia Sovrana e Popolare): “Ho pensato di non delegare più a nessuno il futuro dei nostri figli – spiega -, stanca dello scempio nella scuola e nella sanità. C’è in gioco la sopravvivenza dell’uomo. Noi proponiamo l’uscita dalla Nato, Oms, Unione Europea, così come è non ha più senso di essere. La nostra economia esce da decenni di massacri, soprattutto per le piccole e medie imprese”. “Scegliamo il futuro – le parole di Beatrice Ghetti (Pd) – è un appello al voto soprattutto per chi non ha ancora deciso, contro la crisi proponiamo una mensilità in più ai lavoratori intervenendo sul cuneo fiscale. Siamo a favore dei rigassificatori come a Ravenna, dove il commissario è il presidente Bonaccini, sono strutture essenziali in una fase di transizione. Siamo per proporre la soluzione delle comunità energetiche per favorire l’autoconsumo e l’autoproduzione”.