Cantine Valtidone, il “Bollo rosso” si aggiudica il prestigioso “Faccino” di Doctor Wine

Possiamo dirlo ad alta voce, i vini della Cantina Valtidone sono in perfetta forma. Nelle scorse settimane l’autorevole Guida Essenziale Vini D’Italia 2023 del noto giornalista e critico internazionale Daniele Cernilli, conosciuto con lo pseudonimo di Doctor Wine, ha premiato con l’ambitissimo riconoscimento denominato il “Faccino” il vino Bollo Rosso Gutturnio Riserva DOC della Cantina Valtidone, aggiudicato con un punteggio di 95 su 100.

Si tratta di uno dei massimi riconoscimenti che la prestigiosa guida attribuisce ai vini che hanno colpito in maniera particolare gli attenti degustatori della redazione della Guida Essenziale Vini D’Italia 2023 di Doctor Wine. Il team della redazione ha inoltre informato che ogni anno aumenta il numero delle aziende meritevoli che partecipano alla selezione e che, di pari passo, la qualità media della produzione dei vini italiani è in continua crescita: tutto ciò rende l’operato dei degustatori sempre più difficile e forse, proprio per questo lavoro così attento e preciso, diventa sempre più importante il risultato. Questa guida rappresenta dunque una selezione delle migliori aziende che, secondo la squadra di Doctor Wine, nei prossimi mesi proporranno sui mercati dei vini da non perdere assolutamente.

Il Bollo Rosso Gutturnio Riserva DOC è un’etichetta storica e rappresentativa dell’azienda valtidonese e anche per questa edizione si aggiudica, con l’annata 2018, l’ambito premio della guida di Daniele Cernilli. Ricordiamo che questo vino aveva già ricevuto il premio del Faccino per le annate 2016 e 2017, proposte nelle precedenti edizioni della guida. Questa riconferma suggella il continuo lavoro di miglioramento e ricerca svolto fino ad oggi da Cantina Valtidone e mette in evidenza il valore e la qualità del Gutturnio, essenza del vino rosso piacentino. Il Bollo Rosso nasce dall’unione delle uve degli antichi vigneti di Barbera e Croatina (detta localmente Bonarda) che, dopo la vinificazione in rosso, affina per un anno in barriques e per un ulteriore anno in bottiglia: solo successivamente viene messo in commercio. Questo nettare di Bacco rappresenta in pieno il territorio, ricco di cultura e tradizione, nel quale viene prodotto: la Val Tidone.

Il Presidente Gianpaolo Fornasari, ricevuto il premio nella giornata del 24 settembre scorso nel prestigioso contesto dell’Hotel Principe di Savoia a Milano, a nome di tutti i soci di Cantina Valtidone, comunica la grande soddisfazione condivisa per il risultato conseguito: “La riconferma di questo prestigioso premio rappresenta il miglior riconoscimento al lavoro svolto in vigna dai nostri soci conferitori e a quello del nostro agronomo, dei nostri cantinieri ed enologi. Questo grande successo attesta che il rinnovamento e la ricerca, operati in questi anni, portano a un miglioramento qualitativo dei nostri vini, aprendo le porte a nuove sfide e a nuovi traguardi”.