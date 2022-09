Caro energia, dalla Banca di Piacenza linee di credito e moratorie per 80 milioni di euro

Caro energia, Banca di Piacenza mette a disposizione per famiglie e imprese linee di credito e moratorie per 80 milioni di euro. Un sostegno che si articola con un pacchetto di misure a favore di famiglie e imprese clienti della Banca. Le famiglie avranno la possibilità di richiedere una moratoria di sei mesi – in corrispondenza dell’inverno – del pagamento della quota capitale dei mutui chirografari e ipotecari. La richiesta potrà essere fatta dal primo ottobre al 31 di dicembre. Sul fronte delle imprese, la Banca di Piacenza ha stanziato un plafond di 80 milioni di euro per linee di credito per dare la liquidità necessaria per sostenere la loro attività.

Lo hanno sottolineato, in conferenza stampa, dal direttore generale Angelo Antoniazzi e dal vice direttore Pietro Boselli. ‘Siamo vicini a famiglie e imprese, affronteremo queste difficoltà insieme, come è già avvenuto’. Le iniziative in campo serviranno a fronteggiare l’impennata dei costi energetici, innescata dal conflitto in Ucraina. Non è la prima volta che Banca di Piacenza, negli anni più recenti, interviene a fianco di aziende e famiglie: già nel 2020, in piena pandemia, sono stati concessi tra moratorie, anticipi cassa integrazione e finanziamenti, circa 400 milioni di euro. Il nuovo intervento di Banca di Piacenza, viene sottolineato, è la prima risposta dalla richiesta arrivata dal presidente di Confindustria Piacenza, durante l’assemblea annuale di ieri.