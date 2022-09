Caro libri, Tagliaferri (Fdi) “La Regioni aiuti le famiglie con un kit scuola a prezzi calmierati”

La Regione aiuti le famiglie alle prese con il “caro libri” in vista dell’imminente avvio dell’anno scolastico.

A chiederlo, in un’interrogazione, è Giancarlo Tagliaferri di Fratelli d’Italia che ricorda come “è fondamentale che il materiale scolastico di base sia reso accessibile a tutti e per questo sarebbe indispensabile mettere a disposizione delle famiglie ‘Kit scuola’ in tutti i municipi (zaino, diario, astuccio, prodotti di cancelleria base, ecc.) a prezzi fissi e controllati, attraverso accordi con gli operatori del settore”.

Da qui l’atto ispettivo per sapere dall’amministrazione regionale “come intenda supportare le famiglie emiliano-romagnole colpite sempre dall’aumento delle spese per l’acquisto di libri scolastici e se intenda convocare un tavolo con il governo per risolvere la questione dell’editoria scolastica. L’urgenza riguarda in primis la salvaguardia dei prezzi per evitare gli aumenti dei costi per le famiglie nonché la conclusione di un accordo di filiera che garantisca ai diversi soggetti del comparto margini economici e costi fissi che consentano prospettive di continuità aziendali”.