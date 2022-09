Caro Mario, vivrai sempre nei nostri ricordi

Caro Mario, ci hai lasciato un grande vuoto, un dolore incolmabile. A volte la vita è ingiusta e cattiva e in questi casi, non riusciamo a trovare una risposta al perché accadano certe cose, ma una cosa è certa, non sarai più tra noi fisicamente ma vivrai nei ricordi delle tante, tantissime persone che ti hanno conosciuto, anche solo per mezz’ora, eri capace di lasciare un segno profondo alle persone, con il tuo sorriso, la tua voglia di vivere e quel senso di libertà che trasmettevi.

Non si possono dimenticare i tuoi canti al bar, la tua presenza ovunque per il paese, i tuoi disegni con mano ferma e sicura che avevi, ti ho sempre stimato per i progetti fatti a mano erano perfetti, non si possono dimenticare le cene che facevamo insieme con la tua famiglia, eri felice con poco, ti bastava vederci e tiravi fuori un sorriso senza eguali. Ti sono stato vicino fino all’ultimo, sperando e cercando di farti forza, anche se non ne avevi bisogno perché tu eri già forte cosi! Mario sarai sempre nel cuore di tutti, mancherai tantissimo, ma vivrai sempre nei nostri ricordi, ti voglio bene. Canta e fai ridere tutti gli altri lassù e beviti un bel rosso per tutti noi! Un abbraccio alla famiglia, in particolare a Giulia e Lorenzo.

Riccardo Rapizza

Il rosario sarà celebrato venerdì 16 settembre nella chiesa di Carmiano di Vigolzone alle 20:30 e la messa si terrà il 17 settembre alle ore 10 sempre a nella chiesa di Carmiano di Vigolzone.