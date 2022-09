C’è tanto lavoro da fare per il Piace di Scalise IL COMMENTO

La storia di Pergolettese – Piacenza si racchiude tutta negli ultimi 15′ quando succede di tutto. Con la Pergolettese in vantaggio di 2-0 l’arbitro espelle con eccessiva severità il centrocampista biancorosso Sulijc, reo di un fallo (il primo) di gioco sicuramente scorretto ma senz’altro non da espulsione diretta. Quindi il Piacenza accorcia le distanze con Zunno, ma quando Parisi va a prendere il pallone direttamente nella rete per guadagnare tempo viene aggredito da Mazzarani. L’arbitro li espelle entrambi (!). Quindi, pur ridotti in nove, i biancorossi tentano il miracoloso recupero frustrato da un’altra espulsione: quella di Zunno reo di aver applaudito l’arbitro che gli aveva fischiato un fallo contro mentre usciva dall’area. Così in 8 contro 10 il Piacenza doveva rassegnarsi alla sconfitta.

Eviteremo di scagliarci contro l’arbitro certamente non convincente nell’arco della partita nella valutazionie dei falli. Siamo alla prima giornata e lungo il campionato cbissà quante volte capiterà di beneficiare o di subire decisioni arbitrali sbagliate.

Venendo alla prestazione del Piacenza questa ha confermato i dubbi della vigilia: la squadra è ancora alla ricerca di un’organizzazione di gioco funzionale che non si limiti all’interrcettazione ed al gioco orizzontale ma che sia in grado di dare profondità alle sue azioni offensive.

Scalise, poi, è ancora, com’era scontato, alla ricerca della miglior formazione. Certamente più convincente quella della ripresa quando è entrato Munari. E lo sarà ancor di più quando potrà disporre del giocatore di maggior classe (Cesarini). Colpevole, invece, la difesa sui due gol subiti con gli attaccanti lasciati liberi a pochi passi dalla porta. Anche i tre centrocampisti (Sulijc, Palazzolo e Nelli) pur giocando discretamente, devono ancora trovare i tempi e le distanze migliori per organizzare le trame offensive.

In definitiva una sconfitta che fa male per come si è concretizzata ma che non deve allarmare più di tanto. Elementi positivi si sono visti, come la prestazione di alcuni “nuovi”, come ad esempio Capoferri. C’è ancora molto lavoro da fare. Lo si prevedeva e si è avuta la conferma; ma in tutti certo la volontà non manca: tempo ed occasioni arriveranno.

Luigi Carini