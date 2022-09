Centro paralimpico di Villanova, più soldi e un nuovo bando per completare i lavori

Centro paralimpico di Villanova, c’è il nuovo bando con il disciplinare di gara per l’affidamento dei lavori per completare la piscina e gli impianti sportivi. L’azienda sanitaria di Piacenza lo ha pubblicato con la relativa delibera il 13 settembre scorso, a pochi giorni da un’altra delibera, quella con la quale è stato risolto il contratto d’appalto con l’associazione temporanea di imprese che aveva vinto il primo bando. La motivazione della risoluzione risiede nel ritardo dei lavori sul cronoprogramma, che ha causato – secondo l’Ausl – un inadempimento degli obblighi contrattuali. Inoltre poco meno di un mese fa la Regione Emilia Romagna aveva provveduto all’assegnazione di un ulteriore finanziamento economico da tre milioni di euro per il completamento della struttura sportiva.

La prima aggiudicazione riguardava l’Ati composta da Marzano Building S.r.l. (mandataria) e CO.I.CA Consorzio Imprese Casertane (mandante) per i lavori di realizzazione del primo stralcio della costruzione della piscina coperta. Nello scorso mese di giugno, tuttavia, l’azienda sanitaria aveva informato la conferenza provinciale dei sindaci dei ritardi di realizzazione: una situazione dettata, – era stato motivato – come in altri settori dell’edilizia, dall’aumento dei costi delle materie prime. La direzione dell’Ausl di Piacenza allora si era riservata di valutare quali soluzioni intraprendere per risolvere la situazione.

Nelle scorse settimane è stato deciso di perseguire la strada di un nuovo bando di gara telematica a procedura aperta, la cui scadenza è fissata per il 24 di ottobre prossimo. L’oggetto dell’appalto riguarda – come recita il disciplinare – il completamento piscina coperta, la realizzazione impianti sportivi e la sistemazione delle aree esterne dell’erigendo Centro Sportivo Paralimpico del Nord Italia presso l’Ospedale “Giuseppe Verdi” di Villanova sull’Arda. L’importo a base di gara (oneri per la sicurezza esclusi) è pari a 8 milioni e 398mila 037,11 euro ed è al netto dell’Iva. Il tempo utile per ultimare i lavori compresi nell’appalto sono i seguenti: per la parte di completamento della piscina coperta è fissato in 365 giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori; per la parte rimanente delle opere appaltate è fissato in 540 giorni.

Nella delibera dell’azienda sanitaria viene spiegata la scelta di una nuova gara d’appalto “per la difficoltà data la notoria condizione del mercato dei prezzi dei materiali edili nonché delle materie prime, di applicazione delle stesse condizioni contrattuali originarie, che si presterebbero facilmente alla nascita di ulteriore contenzioso sia riguardo ai prezzi che alle condizioni di cantierabilità dell’opera”. Viene così privilegiata “l’opportunità di esperire, alla luce del maggiore livello di finanziamento raggiunto dall’opera, una nuova procedura di gara aperta, sopra soglia comunitaria, per l’affidamento di uno stralcio più ampio delle opere necessarie alla realizzazione del nuovo Centro Sportivo Paralimpico che ricomprenda anche le opere lasciate incompiute della piscina coperta”, e per evitare che “le difficoltà connesse alle interferenze fra diversi cantieri contemporanei nonché un inevitabile ulteriore allungamento dei tempi di realizzazione dell’intero Centro Sportivo Paralimpico possano avere conseguenze sulla gestione del finanziamento dell’intervento complessivo”.