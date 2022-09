Un ciclista 66enne colto da malore, probabilmente un arresto cardiaco, mentre sta pedalando lungo la strada provinciale Farnesiana, tra il bivio de Ivaccari e Mucinasso (Piacenza). E’ accaduto domenica mattina: l’uomo si è improvvisamente accasciato sull’asfalto perdendo i sensi, mentre si stava dirigendo verso la città il sella alla sua bicicletta assieme ad un gruppo di amici ciclisti. Subito sono scattati i soccorsi, giunti sul posto con l’ambulanza della Croce Bianca, l’auto infermieristica del 118, l’auto medica del Pronto Soccorso e l’elisoccorso decollato da Parma che è atterrato in un campo nelle immediate vicinanze. Sul posto anche la polizia locale e la polizia provinciale per la viabilità.

I soccorritori hanno praticato a lungo le manovre di rianimazione cardio-polmonare, avvalendosi anche di massaggiatore elettromeccanico per il supporto del battito e applicando il defibrillatore che ha somministrato una scarica elettrica. L’équipe medica ha contestualmente proceduto con le terapie farmacologiche; una volta stabilizzato è quindi stato condotto d’urgenza al Pronto Soccorso dell’Ospedale Guglielmo da Saliceto. La prognosi è riservata, l’uomo si trova in condizioni molto gravi.