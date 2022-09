Ciclista investito in via Trento, portato in ospedale per accertamenti

Poco dopo le 10 di giovedì 1 settembre, una Fiat Freemont proveniente da via Trento, all’imbocco dell’incrocio con via Colombo, ha urtato un ciclista 70enne che stava percorrendo il marciapiede sul quale c’è la pista ciclopedonale. Sul posto i sanitari con un’ambulanza della Croce Bianca e l’auto sanitaria del 118 che hanno medicato l’uomo e l’hanno trasportato per accertamenti al Pronto Soccorso cittadino.

Per ricostruire l’esatta dinamica di quanto successo sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Piacenza.