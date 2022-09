Cna, diploma per 14 giovani operatori meccatronici “Pronti al lavoro”

Sono complessivamente quattordici i giovani studenti che martedì pomeriggio hanno ricevuto il diploma per aver conseguito, al termine di un percorso formativo, la qualifica di operatore meccatronico dell’autoriparazione. I percorsi di formazione professionale seguiti dagli studenti su base triennale sono stati realizzati da Ecipar – Ente di formazione di CNA Piacenza abilitato dal Ministero dell’Istruzione – proprio per l’organizzazione dei corsi e delle attività di Istruzione e Formazione Professionale. Alla consegna dei diplomi, oltre al Presidente provinciale di CNA, Giovanni Rivaroli, e a quello nazionale Dario Costantini, hanno preso parte l’assessore comunale Mario Dadati, il Presidente regionale di Ecipar, Gualtiero Ghirardi, quello provinciale di Piacenza, Marco Salvatori, e il direttore di Ecipar Piacenza Natalia Tacchini.

“Per noi è un momento molto importante – le parole di Giovanni Rivaroli – tutti questi ragazzi si sono dati molto da fare e gran parte proseguirà il percorso con la quarta annualità. Potrebbero già lavorare in azienda e hanno ricevuto richieste: un successo per noi, ma soprattutto per loro che dimostrano come ci sia una una generazione con voglia di fare e di costruirsi un futuro con le proprie mani”. “E’ un momento al quale partecipo sempre volentieri – aggiunge Dario Costantini – perchè dimostra l’utilità della nostra associazione che ascolta le proprie imprese, oggi in difficoltà nel reperire personale specializzato”.

“Questo corso – rimarca Gualtiero Ghirardi – forma meccatronici che hanno la particolarità di trovare lavoro il giorno stesso in cui conseguono il diploma. Come Ecipar regionale abbiamo la soddisfazione di vedere che anche a Piacenza le cose vanno bene quando si tratta di formare personale qualificato da mettere a disposizione dell’economia di questo territorio”. “Tutti i ragazzi sono prontissimi a lavorare, c’è davvero necessità di profili professionali di questo tipo – sottolinea Marco Salvatori -. Non solo: i ragazzi che escono da qui sanno lavorare insieme ad altri, si inseriscono bene”. “Questo percorso – ricorda Natalia Tacchini – è partito nel 2011 e siamo arrivati a consegnare complessivamente 144 diplomi, in un settore che si è sempre evoluto. L’aggiornamento è costante, dobbiamo ringraziare le imprese che accolgono i ragazzi in stage e forniscono indicazioni utili per poterli aiutare durante il percorso”.

“Si tratta di un punto di partenza, dovrete essere pronti a crescere davanti ai cambianti che arriveranno – si è rivolto ai ragazzi l’assessore Dadati – questo è l’inizio di un’avventura che sarà lunga, a volte difficile, ma se continuerete con l’impegno che vi ha contraddistinto sarete in grado di essere una risorsa per la società. È un momento difficile, proprio per questo la formazione è importante: cercate di imparare qualcosa tutti i giorni”.

Questi gli studenti che hanno ricevuto il diploma: Luis Balliu, Andrei Benchea, Edoardo Bertoli, Cristofer Brazoban, Samuele Dati, Sergio Demaj, Walid Fatih, Luigi Guardì, Armando Kodra, Darius Leontescu, Denis Leontescu, Luca Toscani, Aldo Tufa, Kalem Ajdini.