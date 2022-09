Coda settembrina per Summertime in Jazz: a Cortemaggiore arriva lo swing di Giuliano Ligabue

Dopo un annullamento dovuto alle avverse condizioni meteo, è finalmente arrivato il momento di ascoltare il concerto che il raffinato crooner e chitarrista Giuliano Ligabue terrà all’interno della rassegna Summertime in Jazz in piazza Patrioti a Cortemaggiore giovedì 8 settembre alle 21:30 con la sua Swing Band, costituita da ben otto musicisti. Nel corso della serata Giuliano Ligabue proporrà un viaggio musicale tra i successi dell’American Songbook, brani originali di sua composizione e successi pop riarrangiati in chiave jazz che saranno inclusi nel suo prossimo album in uscita a fine estate. A rendere ancora più imperdibile il concerto ci sarà quindi anche questa piccola anteprima pensata appositamente per la serata del Summertime in Jazz. La rassegna è organizzata dall’associazione Piacenza Jazz Club grazie al contributo fondamentale della Fondazione di Piacenza e Vigevano, della Regione Emilia-Romagna e di tutti i Comuni e le Proloco coinvolte. Il concerto è a ingresso gratuito senza possibilità di prenotazione del posto.

Giuliano Ligabue è un cantante, chitarrista, arrangiatore e compositore italiano. Straordinario interprete dei classici dell’American Songbook, possiede una calda voce da crooner spesso accostata a quelle di Michael Bublé e Frank Sinatra. È inoltre un virtuoso della chitarra swing, tra i pochissimi musicisti nel nostro Paese ad utilizzare una semi-acustica a sette corde e stimato da artisti internazionali come Bucky Pizzarelli e John Pizzarelli. Ha pubblicato numerosi album, EP e singoli: “Swing Affair” (album 2013) in Trio senza batteria, ad omaggiare lo stile musicale di Nat King Cole, “Live at Summertime in Jazz” (album 2016) registrato dal vivo a Travo con la sua Swing Band, “Ci può stare” (album 2019) album costituito da brani inediti in italiano e successi internazionali riarrangiati, “This Happy Rhythm” (Ep 2020) che vede la partecipazione del sassofonista Mattia Cigalini. Dal 2021 pubblica costantemente singoli che anticipano l’uscita del suo nuovo album raggiungendo i 30.000 ascoltatori mensili su Spotify.

Artista completo in grado di regalare al pubblico la felice combinazione di virtuosismi chitarristici e di una versatile vocalità che gli permette di spaziare tra vari stili musicali. Ligabue ha condiviso il palcoscenico con diversi nomi di spicco del panorama musicale jazzistico italiano ed internazionale, tra i tanti il già citato Mattia Cigalini, Paolo Tomelleri, Gianni Azzali, Davide Ghidoni, Mario Zara, gli inglesi Simon Woolf, Richard Pite, gli americani Frank Griffith e John Colianni (pianista di Lionel Hampton, Mel Tormé, Les Paul e Woody Allen), esibendosi in eventi privati, festival e club in Italia e in Inghilterra. A Cortemaggiore lo accompagneranno per la sezione fiati Gianni Satta alla tromba, Alessandro Bertozzi al sax contralto, Walter Pandini al sax tenore e Cristiano Boschesi al trombone, mentre la sezione ritmica sarà composta da Stefano Caniato al pianoforte, Michele Mazzoni al basso e Jordi Tagliaferri alla batteria.

