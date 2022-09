“Collegio di Piacenza già vinto? Fino alla fine si è in campagna elettorale”

“Nessuno creda di avere già vinto e di poter andare già in vacanza, fino alla chiusura delle urne del 25 settembre si è in campagna elettorale”. E’ una chiamata alle armi, quella suonata da Tommaso Foti, durante la presentazione dei candidati che insieme a lui rappresenteranno FdI alle politiche, Michele Barcaiuolo, Gianluca Vinci, Gaetana Russo e Alessandro Aragona. Con un invito, forse motivato dalla sconfitta delle amministrative di Piacenza, a non fidarsi dei sondaggi che in questo momento stanno premiando il partito di Giorgia Meloni.

“Fino alla fine si è in campagna elettorale, con stile, senza offendere nessuno. Noi non abbiamo di fronte degli avversari da combattere come persone, ma attraverso un confronto tra i contenuti. Invece stiamo vivendo una campagna elettorale che si basa su una personalizzazione brutta – dice Foti -, si vuole cercare la rissa”. Meglio parlare quindi dei contenuti: della crisi energetica con pesanti rincari su famiglie e imprese, che “nasce prima della guerra in Ucraina”, e del tetto del prezzo del gas da fissare. Altro tema il reddito di cittadinanza, che vincola risorse spesso “distribuite a una platea non identificata di persone che lo trovano più conveniente rispetto al trovarsi un’occupazione. E’ vero – dice – che oggi molti lavori sono sono sottopagati, quindi perché non usare un plafond di miliardi per integrazione del reddito? Inoltre siamo davanti a una popolazione che sta invecchiando, con una buona parte di anziani, soprattutto donne, che percepiscono sussidi indecorosi, 400 o 500 euro al mese. Non possiamo pensare che con pensioni minime la gente viva. Vogliamo dare delle pensioni minime sociali decorose? Sono gli spunti che fanno la differenza, e poi l’auspicio è che, una volta vinte le elezioni, il centrodestra faccia il centrodestra. Dovrà farlo anche se alcune misure sono impopolari, altrimenti si sconfessa chi ci ha sostenuto e che potrà compiere scelte diverse. Infine – conclude invitando i sostenitori al prossimo appuntamento di martedì 6 settembre in Sant’Ilario alle 21 – ricordo che quella del 25 settembre non è una rivincita, ogni elezione ha la sua storia”.

Michele Barcaiuolo, consigliere e coordinatore regionale del partito e candidato al Senato, sottolinea che il 25 settembre “gli elettori avranno davanti due scelte. Cambiare o restare con la scelta fatta in questi ultimi anni. Uno scenario questo che potrebbe essere inimmaginabile, visti i consensi attuali del centrodestra. Ma si potrebbe ripere il gioco di chi finge di combattersi per mettersi d’accordo. Saranno le proposte concrete di FdI a risultare vincenti, oltre alla scelta di restare all’opposizione per non accettare – ribadisce – una democrazia al ribasso”. Per il parlamentare uscente Gianluca Vinci, che ha abbandonato da qualche mese le fila della Lega, le elezioni del 25 settembre sono “l’occasione di ribaltare l’esito delle elezioni comunali di Piacenza, dimostrare che è stata una svista. Il Pd porta avanti obiettivi diversi, rispetto a tutelare gli interessi della popolazione, come il ddl Zan e la legalizzazione della cannabis. Ora c’è la possibilità di rimettere il mandato ai cittadini, dando un segnale partendo da Piacenza dove troviamo una delle peggiori candidate: se il meglio che il Pd sa esprimere è Paola De Micheli, è evidente i disastri che possono fare – afferma Vinci -. Il voto è importantissimo per far ripartire il centrodestra”.

Gaetana Russo invece parte dalla sua esperienza professionale per farsi portavoce del mondo imprenditoriale. “Sono avvocato e sono un funzionario del Ministero dei trasporti, lavoro alla motorizzazione di Parma. Il tema dell’aumento dei prezzi del gas sta toccando anche questo settore – spiega -, una crisi partita da tempo ma che ora si è acuita. Molte aziende si stanno fermando: operatori che hanno anche fatto investimenti importanti, ora preferiscono tenere i mezzi fermi”. Alessandro Aragona promuove l’invito a “fare una grande rivoluzione, seguendo la piccola media impresa, la cui prima richiesta è quella di poter lavorare. Dobbiamo farci cariche di istanze che non vengono più prese in carico, del ceto medio produttivo italiano. Questi imprenditori non hanno bisogno di sussidi e benefit a pioggia, ma di ridurre pressione fiscale, abbattere costi di burocrazia, modificare il reddito di cittadinanza. Questa è l’occasione che non possiamo farci scappare, FdI sarà la guida di questa nuova coalizione, avremo i numeri per fare i grandi cambiamenti necessari alla rinascita del paese”.