Combattimenti in armatura, Piacenza ha la sua squadra

La ASD Basilisk, squadra piacentina di combattimento medievale in armatura, continua i suoi allenamenti in vista degli ultimi tornei della stagione. Lo fa sapere la stessa società con una nota inviata in redazione.

“Il team già da qualche anno è entrato nell’ambiente di questo sport di nicchia ma dal grande potenziale, portando a casa anche diversi risultati, tra cui qualche podio, nel circuito italiano e ora cerca di assestarsi tra le squadre veterane in un futuro prossimo – spiegano -. La Buhurt (il nome con cui è conosciuto questo sport all’estero) consiste in due squadre in armatura che hanno come obiettivo atterrare gli avversari utilizzando un misto di tecniche di combattimento all’arma bianca e arti marziali: non si parla solo di colpire l’opponente, ma anche di utilizzare proiezioni per una rapida risoluzione dello scontro”.

“E’ uno sport che richiede una dedizione particolare: da punto di vista fisico sono necessari forza e resistenza ed è necessario investire del tempo anche nella cura dell’attrezzatura e nella composizione dell’armatura per ottenere una combinazione di protezione e alta performance. Due volte a settimana, infatti, la squadra si trova presso la palestra Profighting alla Besurica per allenarsi sia fisicamente che provando diverse tattiche di ingaggio per migliorare il legame tra i combattenti in lizza”.

“In Italia la Buhurt è ancora uno sport poco praticato ma in rapida crescita, tant’è che molte squadre italiane si trovano spesso ad effettuare trasferte oltralpe per partecipare a tornei internazionali anche di alto livello, oltre ad aver presenziato diverse volte a campionati mondiali delle varie federazioni esistenti all’estero. Purtroppo, la squadra piacentina, per quanto molto motivata e costante, non ha ancora i numeri per affrontare un torneo con una formazione interamente composta da suoi membri. Ma questo non ha scoraggiato il Pollaio (come goliardicamente si fanno chiamare i membri della squadra) che cerca in ogni modo di aumentare la sua esperienza in lizza”.

“Infatti, nelle prossime settimane ci saranno diversi tornei nella vicina Svizzera – viene spiegato – a cui alcuni membri di Basilisk parteciperanno come ospiti di un’altra squadra, con l’intento di crescere il più possibile per affermarsi in un panorama non solo italiano, ma internazionale”.