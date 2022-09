Come aiutare i più fragili durante le emergenze: volontaria della Pubblica Valtrebbia al corso europeo Anpas

Come aiutare i più fragili durante le emergenze: Elena Merli, volontaria della Pubblica Valtrebbia di Travo, è stata selezionata per partecipare al corso europeo I_Tem promosso da Anpas. Si è conclusa a Roma in questi giorni la prima parte del progetto, a cui hanno preso parte volontari di protezione civile di diversi paesi, come Germania, Austria, Lituania, Macedonia, Slovacchia. Il progetto I_TEM (Integrated digital Training in Emergency Management), nato durante i primi mesi dell’emergenza sanitaria da Covid-19, è stato finanziato dal programma europeo Erasmus+ (KA204 – Strategic Partnerships for adult education), con l’obiettivo di formare volontari per la specifica gestione dei gruppi vulnerabili in emergenza, come anziani, minori, persone con disabilità, cittadini stranieri.

Solo 6 i volontari italiani selezionati, tramite apposito bando, tra questi Elena, che ha lavorato per 15 anni come educatrice professionale e ora è insegnante di sostegno a Piacenza. “E’ stato molto interessante poter partecipare a questo percorso – ha detto -, incentrato in maniera particolare sulle persone più fragili, con esigenze particolari che rischiano di non essere colte durante la gestione delle emergenze. E’ importante che si stia creando questa nuova cultura, attenta agli aspetti relazionali, sociali e sociologici. Inoltre è stato molto interessante anche potersi confrontare con volontari di altre nazioni. Per quanto riguarda la nostra associazione, portiamo avanti lo spirito del nostro fondatore Riccardo Kufferle, che ha creato la pubblica Valtrebbia 40 anni fa con la finalità di assistere le persone bisognose sul territorio. A questo scopo si è poi affiancata anche l’attività di soccorso, ma resta nostra missione, e anche la mia partecipazione al corso Anpas, con questa vocazione così sociale, è un portare avanti lo spirito delle origini della Pubblica Valtrebbia”.