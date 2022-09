Sale di nuovo in alta Valtrebbia l’Appennino Festival. La rassegna, organizzata da “Le Vie del Sale” con il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano, di Credit Agricole, della Regione Emilia Romagna, del Ministero per i beni e le attività culturali e di alcuni sponsor privati, mette in calendario un “Concerto al tramonto” per domenica 11 settembre all’Oratorio di Fognano di Bobbio alle 18. A esibirsi saranno Adriano Sangineto all’arpa celtica e bardica e Carlo Gandolfi alla piva e tin whistle. A seguire, alle 19, è previsto l’aperitivo al Relais Sant’Ambrogio (per info: 3385070508).

Nato e cresciuto nell’ambiente della liuteria paterna, Sangineto si forma come musicista venendo a contatto con personalità di spicco della cultura popolare internazionale, come Alan Stivell, Carlos Nunez, i Chieftains. Laureato in musicologia, con una specializzazione in oboe, Gandolfi è da tempo noto agli affezionati dell’Appennino Festival per il talento e la versatilità delle sue esibizioni. Per quanto riguarda la location, l’Oratorio di San Martino a Fognano è sorto nel XIX secolo come luogo di culto e di preghiera di Sant’Antonio Gianelli nelle vicinanze della villa del vescovado, alle dipendenze della parrocchia del Duomo.