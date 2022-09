Contributi regionali per l’acquisto dei libri di testo, requisiti e modalità di presentazione della domanda

La Regione Emilia Romagna ha definito i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per l’acquisto dei libri di testo per l’anno scolastico 2022/2023. Il Comune di Piacenza, in attuazione alla suddetta delibera, emana il seguente bando nel rispetto dei criteri regionali:

DESTINATARI DEI BENEFICI

Sono destinatari dei contributi per i libri di testo e di altri materiali e contenuti didattici, anche digitali, relativi ai corsi di istruzione, gli studenti e le studentesse iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado, del sistema nazionale di istruzione (statali, private paritarie e paritarie degli Enti Locali, non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale). Ne sono inoltre destinatari gli iscritti ai percorsi per l’assolvimento dell’obbligo scolastico e del diritto dovere all’istruzione e alla formazione, di età non superiore a 24 anni, ossia nati a partire dal 01/01/1998. In particolare, possono accedere al beneficio anche gli studenti iscritti ai corsi serali purché non siano già in possesso di un titolo di studio analogo o di un diploma di scuola secondaria di II grado. Il requisito relativo all’età non si applica agli studenti e studentesse disabili certificati ai sensi della Legge n. 104/1992. Sono da considerarsi altresì destinatari dei contributi citati gli studenti e le studentesse che adempiono all’obbligo scolastico – fino ai primi due anni delle scuole secondarie di II grado – attraverso la modalità di “istruzione parentale” di cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 62/2017.

Competenza e criteri nell’erogazione del beneficio:

• gli studenti RESIDENTI nel Comune di Piacenza e frequentanti scuole localizzate in Emilia Romagna devono richiedere il beneficio al proprio Comune di residenza;

• gli studenti RESIDENTI nel Comune di Piacenza e frequentanti scuole localizzate in altra Regione:

– devono richiedere il beneficio al Comune di Piacenza nel caso in cui la scuola si trovi in una Regione in cui si applica il “criterio della residenza”;

– devono richiedere il beneficio al Comune in cui si trova la scuola frequentata qualora la Regione (in cui si trova la scuola) applichi il “criterio della frequenza”;

• gli studenti NON RESIDENTI nel Comune di Piacenza e frequentanti scuole localizzate nel Comune di Piacenza:

– devono richiedere il beneficio al Comune sul cui territorio si trova la scuola frequentata se la Regione in cui risiedono gli studenti applica il “criterio della frequenza”;

– NON devono richiedere la concessione del beneficio al Comune di Piacenza se la Regione in cui risiedono applica il “criterio della residenza” poiché è presso il loro Comune di residenza che dovranno inoltrare la domanda.

Al fine di garantire la piena fruizione del diritto allo studio, gli studenti immigrati privi di residenza si considerano residenti nel Comune in cui sono domiciliati. In ogni caso permane il divieto di cumulabilità tra i benefici previsti dalla Regione Emilia-Romagna e quelle di altre regioni riconosciuti per la medesima finalità e per il medesimo anno scolastico.

REQUISITO DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DI ACCESSO

Per avere diritto ai benefici per l’acquisto di libri di testo e di altri materiali e contenuti didattici, anche digitali, relativi ai corsi di istruzione, l’indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del richiedente, in corso di validità, deve rientrare nelle seguenti due fasce:

– Fascia 1: ISEE da € 0 a € 10.632,94;

– Fascia 2: ISEE da € 10.632,95 a € 15.748,78.

Il valore ISEE Indicatore della Situazione Economica Equivalente viene determinato, ai sensi del DPCM n. 159/2013, in base ai dati contenuti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e ai sensi della vigente normativa. L’ISEE Ordinario può essere sostituito dall’ISEE Corrente (con validità sei mesi), art. 9 del DPCM n. 159/2013. Durante la compilazione della domanda, l’applicativo informatico predisposto dall’Azienda Regionale per il diritto agli Studi Superiori ER.GO consente di acquisire i dati ISEE in cooperazione applicativa e, quindi, direttamente dalla Banca dati di INPS, superando, di fatto, l’autocertificazione delle condizioni economiche da parte del richiedente che nel modulo di domanda dovrà indicare solo il Protocollo INPS. Qualora non sia ancora disponibile l’attestazione relativa all’ISEE, la domanda di contributo libri di testo può essere avanzata indicando i dati di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica DSU (protocollo mittente) solo nei giorni 25 e 26 ottobre 2022 (fino alle ore 18). I valori dell’attestazione ISEE saranno acquisiti, non appena disponibili nella Banca dati di INPS,

dall’applicativo informatico di ER.GO in cooperazione applicativa.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La compilazione della domanda dovrà essere effettuata da uno dei genitori o da chi rappresenta legalmente il minore o direttamente dallo studente se maggiorenne, utilizzando l’applicativo predisposto da ER.GO e reso disponibile all’indirizzo internet https://scuola.er-go.it. Nel caso di studente maggiorenne, la domanda può essere presentata anche dal genitore/tutore purché delegato dallo studente stesso. La delega compilata e firmata dallo studente maggiorenne deve essere inviata tramite e-mail, unitamente alla copia del documento di identità del delegante e del delegato, al Servizio Servizi Educativi e Formativi del Comune di Piacenza al seguente indirizzo: annamaria.dimichele@comune.piacenza.it

La domanda sarà fatta esclusivamente on-line con richiamo esplicito:

– alla normativa D.P.R. n. 445/2000 e pertanto nella consapevolezza, da parte del richiedente/dichiarante, della decadenza dei benefici conseguiti a seguito di dichiarazioni non veritiere e del fatto che gli atti falsi e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;

– alle disposizioni del presente bando e pertanto con conoscenza e accettazione, da parte del richiedente/dichiarante, delle disposizioni del bando stesso, ivi compresa l’informativa relativa al trattamento dei dati personali parte integrante del bando (in calce).

Ogni eventuale comunicazione e/o richiesta relativa al presente Bando, sarà effettuata dal Comune all’indirizzo di residenza indicato dal richiedente e/o all’indirizzo mail di posta individuale da indicare nella domanda stessa (oltre ad un recapito telefonico del richiedente). Il Comune riterrà assolto ogni obbligo di comunicazione mediante invio ai predetti indirizzi. L’accesso all’applicativo ER.GO SCUOLA, per la presentazione della domanda al beneficio da parte del richiedente, deve essere effettuato unicamente tramite l’identità digitale SPID (sistema Pubblico di identità digitale) e la CIE (carta d’identità elettronica) o CNS (carta nazionale dei servizi), ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali (art.24 co.4 del D.L. n. 76/2020 convertito nella L. n. 120/2020).

Per presentare la domanda on-line l’utente può essere assistito gratuitamente dai Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) convenzionati con ER.GO, il cui elenco verrà pubblicato sul sito http://scuola.regione.emilia-romagna.it. Attraverso l’applicativo ER.GO SCUOLA i dati fisici e finanziari relativi alle domande vengono inoltrati informaticamente alle Scuole e al Comune competente per i relativi provvedimenti istruttori. A supporto della compilazione verranno rese disponibili on-line la guida per l’utilizzo dell’applicativo da parte dell’utente. Per gli utenti la guida sarà pubblicata nella pagina di primo accesso all’applicativo https://scuola.er-go.it

TEMPI DI PRESENTAZIONE E DI VALIDAZIONE DELLE DOMANDE

L’iter di presentazione e validazione delle domande prenderà avvio il 5 Settembre 2022 e si concluderà il 21 Novembre 2022 seguendo la seguente calendarizzazione:

– dal 5 Settembre 2022 ed entro le ore 18.00 del 26 Ottobre 2022: presentazione delle domande esclusivamente on-line da parte dell’utenza;

– solo nei giorni 25 e 26 Ottobre 2022 (fino alle ore 18): possibilità, da parte dell’utenza, di presentazione delle domande utilizzando il protocollo mittente della Dichiarazione Sostitutiva Unica

(DSU);

– 14 Novembre 2022: termine validazione da parte delle Scuole dei dati contenuti nell’applicativo;

– 21 Novembre 2022: termine validazione da parte dei Comuni dei dati contenuti nell’applicativo.

DETERMINAZIONE, IMPORTI ED EROGAZIONE DEI BENEFICI

La definizione degli importi del beneficio sarà effettuata in funzione delle effettive domande pervenute a livello di Regione Emilia Romagna e a seguito della validazione dei dati effettuati dai Comuni, con un successivo atto della Giunta Regionale, tenendo conto del numero totale degli aventi diritto e delle risorse disponibili e nel rispetto dei principi di seguito riportati:

• soddisfare integralmente le domande ammissibili rientranti nella Fascia ISEE 1;

• valutare l’opportunità, fermo restando quanto al precedente punto, di ampliare la platea dei destinatari, introducendo una seconda fascia di potenziali beneficiari.

Pertanto, l’importo del benefìcio non è individuato in proporzione alla spesa sostenuta e non è soggetto a rendiconto.

Ai richiedenti non ammessi al beneficio verrà trasmessa apposita comunicazione all’indirizzo di residenza dello studente indicato sulla domanda a mezzo lettera raccomandata A.R., e/o all’indirizzo mail indicato nella domanda. Il Comune di Piacenza non si assume responsabilità per lo smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni de l recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE

Il Comune è tenuto a svolgere la funzione di controllo sulle domande presentate dai beneficiari, ai sensi degli artt. 43 e 71 del DPR 445/2000 e secondo le specifiche procedure e modalità stabilite nei propri regolamenti. Il Comune, quale Ente erogatore, effettuerà accurati controlli sia a campione che in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione. Il Comune potrà svolgere con ogni mezzo a disposizione tutte le indagini che riterrà opportune sulla situazione familiare, reddituale, patrimoniale dei richiedenti. In caso di dichiarazioni non veritiere, il soggetto interessato decade dal beneficio ed è tenuto all’eventuale restituzione di quanto l’Ente ha già erogato. Resta ferma l’applicazione delle norme penali vigenti.

TERMINI PER LA DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEGLI IMPORTI

Successivamente all’assegnazione delle risorse al Comune di Piacenza prende avvio la fase relativa alla concessione. Il procedimento si conclude con l’adozione dell’atto dirigenziale di determinazione e liquidazione del contributo. L’erogazione del contributo avverrà successivamente alla predetta determinazione di liquidazione, secondo le modalità di pagamento prescelte dal richiedente e indicate nella domanda (tramite accredito su conto corrente, indicando l’IBAN o tramite ritiro per Cassa allo sportello di una qualsiasi filiale della Banca Crédit Agricole ltalia, di Piacenza).

RECAPITI PER INFORMAZIONI E ASSISTENZA TECNICA

Il Bando è pubblicato online nel sito web del Comune di Piacenza: https://www.comune.piacenza.it/servizi/educazione-e-formazione/. Inoltre esso è disponibile presso le Segreterie degli Istituti Scolastici secondari di primo e secondo grado. Per informazioni e comunicazioni inerenti agli adempimenti si potranno contattare gli uffici del Servizio Servizi educativi e formativi del Comune di Piacenza al seguente indirizzo e-mail o numero telefonico: annamaria.dimichele@comune.piacenza.it | tel. 0523492518. Per informazioni di carattere generale è anche disponibile il Numero verde regionale 800955157 e la e-mail: formaz@regione.emilia-romagna.it. Per assistenza tecnica all’applicativo: Help desk Tecnico di ER.GO tel. 051.0510168 – 051.0185275 | e-mail: dirittostudioscuole@er-go.it.