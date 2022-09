Controlli dei carabinieri in città, due giovani segnalati in quanto assuntori di stupefacenti

I Carabinieri di Piacenza, per tutta la giornata di ieri, 16 settembre, hanno effettuato in città, nelle zone più sensibili – piazzale Marconi e adiacenze stazione ferroviaria, Facsal e zona Cheope, – un mirato servizio coordinato finalizzato alla prevenzione ed alla repressione di reati in genere. I militari delle Stazioni di Piacenza Principale e Piacenza Levante, insieme ai colleghi del Radiomobile della Compagnia, hanno implementato ulteriormente l’attività di controllo e perlustrazione del territorio sia per contrastare la micro criminalità sia per intervenire con tempestività ed efficacia quando necessario.

Verso le 17 i militari, in via IV Novembre, nei pressi dei giardini del Cheope hanno notato due giovani con un comportamento anomalo. I ragazzi sono stati seguiti a distanza e, quando si sono seduti su una panchina a fianco del liceo Respighi, sono stati controllati. Spontaneamente hanno consegnato una sigaretta artigianale, contenente dell’hashish che si apprestavano a fumare. Addosso uno dei due aveva un frammento di pochissimi grammi della stessa sostanza. I due giovani sono stati segnalati alla locale Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti.