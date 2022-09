Coppa Italia Serie C: Piace al Garilli contro la Pro Vercelli, il Fiorenzuola ospita la Lucchese

Ai nastri di partenza la Coppa Italia di Serie C, con il primo turno eliminatorio in programma il 4 e 5 ottobre. Il Piacenza, inserito nel Gruppo 1, affronterà il 5 ottobre allo stadio Garilli (ore 18) la Pro Vercelli, contemporaneamente il Fiorenzuola (Gruppo 3) ospiterà al Pavesi la Lucchese. Si gioca in gara unica ad eliminazione diretta, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore in caso di parità.

In caso di successo, i biancorossi se la vedranno al secondo turno con la vincente della sfida tra Pergolettese e Sangiuliano, mentre i rossoneri con la vincente tra Olbia e Torres.