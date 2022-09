“Cos’è per te l’Europa?” Venerdì l’incontro dei Giovani Democratici

Venerdì 2 settembre alle 21, presso la splendida cornice della limonaia di Palazzo Ghizzoni Nasalli (entrata da via Gregorio X), i Giovani Democratici di Piacenza ospiteranno Virginia Volpi in occasione della presentazione del suo libro “Cos’è per te l’Europa?” la cui prefazione è stata curata da Enrico Letta. A dialogare con l’autrice sarà presente Guglielmo Agolino, membro dell’Assemblea Nazionale PD. Interverranno anche il Segretario dei Giovani Democratici piacentini Andrea Capellini insieme alla loro Consigliera Comunale neo eletta Costanza De Poli. La presentazione del libro si inserisce in un tour di sette tappe che, dal 2 al 5 settembre, percorrerà tutta l’Emilia-Romagna e che vedrà la partecipazione di molti esponenti del mondo delle istituzioni. Tra questi, nell’analizzare il ruolo che l’Europa ha nelle istituzioni, nei nostri comuni e nelle nostre regioni figurano: Brando Benifei, capo delegazione del Partito Democratico al Parlamento Europeo, il Segretario regionale dell’Emilia-Romagna Luigi Tosiani, Sandra Zampa ex Sottosegretaria di Stato al Ministero della Salute, Ouidad Bakkali candidata alla Camera dei Deputati.

L’ingresso è gratuito.