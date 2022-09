Costantini (Cna) “Crisi energetica gravissima, oggi imprese più preoccupate che nella pandemia”

“Questa crisi incide sulla preoccupazione delle imprese italiane più della pandemia e della crisi finanziaria”. Lo dice il presidente nazionale di Cna, il piacentino Dario Costantini, che non ha voluto mancare alla tradizionale cerimonia di consegna dei diplomi agli Operatori meccatronici dell’autoriparazione, diplomati dall’ente di formazione interno Ecipar-Cna al termine del percorso di Istruzione e formazione. E’ stata l’occasione per chiedergli come vede il futuro dell’economia del nostro Paese e del territorio e quali sono le richieste degli artigiani alla politica.

“Questo della consegna dei diplomi ai giovani è un evento al quale partecipo sempre volentieri – ha spiegato Costantini – perchè è la dimostrazione dell’utilità dell’associazione, che ascolta le proprie imprese che oggi sono in grossa difficoltà a reperire personale specializzato e attraverso l’ente di formazione Ecipar-Cna si mette al servizio delle aziende e quindi forma i ragazzi verso un futuro prima da dipendenti, ma chissà un domani verso un futuro da artigiani”.

Che autunno sarà per le imprese artigiane? “Sono quindici anni che faccio il presidente e ho vissuto passaggi difficili come la crisi finanziaria e la crisi pandemica, ma noto che il ‘sentiment’ delle imprenditrici e degli imprenditori italiani è peggiore oggi rispetto a quei momenti. Ovviamente la crisi energetica in primo luogo sta preoccupando molto, abbiamo iniziato con la fine del 2021 un’indagine sulle bollette e sull’energia nelle aziende che presentava numeri spaventosi e quindi mi sono recato in una di queste imprese. Prima di gridare ‘al Lupo al Lupo’, abbiamo controllato le bollette, le targhe dei macchinari e del loro consumo, abbiamo controllato i bilanci e solo allora abbiamo lanciato il grido d’allarme a nome delle piccole e delle micro imprese italiane. Da allora si è fatto tanto, il Governo ha messo tanti soldi, pare che da questo fine settimana o dalla prossima ci sia ancora uno stanziamento importante, ma è chiaro che dopo 30 anni in questo paese bisogna parlare seriamente di una programmazione che riguarda l’energia”.

“Il ruolo di Cna non è stato solo quello di riportare le lamentele delle imprese – ha proseguito – ma come sempre cerchiamo anche di avere un ruolo propositivo, ricordo che da alcuni mesi chiediamo alla politica di agevolare le pratiche di autoproduzione energetica, a Piacenza vale il discorso che vale anche per il resto d’Italia. Noi abbiamo disponibili circa 125mila capannoni di micro e piccole imprese che oggi hanno dei tetti che potrebbero trasformarsi in fotovoltaici e anche se non risolverebbero immediatamente il problema energetico, in tempi brevi potrebbero dare un po’ di respiro in questa gravissima crisi”.

Qual è il vostro auspicio dopo il 25 settembre? “Innanzitutto ci stiamo preparando al voto, perchè da venerdì nella sede della Cna verranno tutti i leader dei partiti maggiori a discutere un documento scritto a più mani con tutto il nostro gruppo dirigente da Nord a Sud Italia e con tutti e 47 i mestieri che rappresentiamo, offrendo alla politica un voce che viene direttamente dalle imprese. La caduta del Governo Draghi ci ha colti di sorpresa, con un conflitto in corso, con una crisi inflazionistica ed energetica gravissima, e ovviamente anche a Piacenza nella mia città qualcuno mi chiede se non sono preccupato. Io credo che dovrebbe essere più preoccupato chi si è candidato a queste elezioni perchè ritengo che sicuramente le imprese, ma anche i cittadini non aspetterano i risultati della politica, che governerà perchè le richieste sono urgentissime. La crisi energetica è molto grave anche per tante realtà produttive piccole della nostra provincia che la vivono in prima persona per le bollette o perchè si trovano in una catena di subfornitura e il soggetto principale sta vivendo la crisi e limitando la produzione”.