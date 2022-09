Costruire un Bug Hotel per il proprio giardino: un laboratorio gratuito

Imparare insieme a creare un Bug Hotel per il proprio orto o giardino; questo il tema del prossimo laboratorio gratuito, aperto a tutti gli interessati, organizzato dall’associazione piacentina Cosmonauti A.p.s. L’appuntamento è fissato per sabato 17 settembre, dalle ore 10 alle ore 12, nel frutteto degli orti di Santa Maria di Campagna in viale Tramello, sede “naturale” delle attività dell’associazione, sostenuta dal bando “Giovani protagonisti” del Comune di Piacenza.

Venti i posti a disposizione per realizzare con le proprie mani questo albergo speciale: un rifugio per insetti utili di diverse specie, realizzato con materiali di varie tipologie, in supporto alla tutela degli spazi verdi urbani e alla diffusione della biodiversità. I presenti, guidati nella lezione pratica da Eric Franc dell’associazione “Fruttorti Parma”, potranno seguire passo a passo gli step necessari alla costruzione della piccola struttura, che una volta ultimata resterà a disposizione del frutteto. Per partecipare al laboratorio è obbligatoria la prenotazione, tramite mail cosmonauti.aps@gmail.com o compilando il form al seguente link https://bit.ly/3wX7I4a.