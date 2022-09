Covid e mondo dell’impresa al centro delle due tesi vincitrici del premio Cesare Betti in Cattolica

Un premio di laurea voluto da Confindustria Piacenza per onorare la memoria del dottor Cesare Betti, da sempre convinto sostenitore dell’importanza della mobilità internazionale di studenti e di docenti a supporto dell’internazionalizzazione delle Piccole e Medie Imprese. Riservato a laureati del corso di laurea magistrale in Global Business Management dell’Università Cattolica di Piacenza che abbiano discusso una tesi di laurea sui nuovi paradigmi economici e sociali, e sulla loro sostenibilità a seguito della pandemia COVID-19, il premio è stato consegnato a due neo laureate Simona Formisano, con una tesi sugli effetti della pandemia nel mondo delle imprese, e a Giorgia Subacchi, con una tesi sempre in inglese legata al covid e alle nuove tecnologie, in particolare rispetto alle piccole e medie imprese.

Alla consegna erano presenti il prof. Emanuele Vendramini, direttore della laurea magistrale in Global Business, la professoressa Laura Zoni, direttore del Bsc in International Management, e il Presidente del Comitato Piccola Industria di Confindustria Piacenza dott.ssa Maria Angela Spezia, insieme alla professoressa Anna Maria Fellegara, preside della facoltà di Economia e Giurisprudenza.