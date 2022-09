Cultura, Tagliaferri (FdI) “Aiutare l’associazionismo contro il caro bollette”

“Le somme dovute per l’energia elettrica hanno raggiunto la quota che valeva solitamente per dodici mensilità e alcuni esempi mostrano rincari ancora maggiori. Sostenere l’associazionismo ad affrontare il caro bollette”.

A chiederlo, in un’interrogazione, è il consigliere regionale piacentino di Fratelli d’Italia Giancarlo Tagliaferri, che ricorda come “con l’inizio dell’anno scolastico sono in ripresa anche le molteplici attività educative, culturali, sportive e sociali del mondo associazionistico e con l’autunno si iniziano a fare pure le prime proiezioni dei rendiconti, utili e necessarie per impostare la futura stagione: i pesanti rincari energetici non sono ancora del tutto definiti e chiari, tuttavia le prime bollette autunnali mostrano cifre imparagonabili con le annate precedenti”. Da qui l’atto ispettivo per sapere dall’amministrazione regionale “quali azioni intenda proporre a favore delle Associazioni per mitigare gli effetti negativi dovuti ai rincari energetici”.