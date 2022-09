“Da Warhol a Banksy”: la pop art mondiale a Fiorenzuola

Fiorenzuola d’Arda ospiterà dall’1 ottobre (giornata del vernissage) al 30 dicembre un prestigioso appuntamento artistico e culturale, di rilievo internazionale: all’interno delle sale del palazzo Bertamini Lucca verrà infatti allestita la mostra di arte contemporanea “Da Warhol a Banksy”, curata da Luca Bravo – fiorenzuolano che può vantare una consolidata esperienza internazionale come gallerista ed art consultant – ed organizzata da Fiorenzuola Patrimonio, con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale di Fiorenzuola d’Arda e della galleria Deodato Arte. Notevole la rilevanza dell’esposizione, in cui saranno presentate opere originali e stampe autografe di alcuni tra i più importanti artisti moderni e contemporanei, esponenti della pop art e della street art.

Un evento che trasformerà per tre mesi Fiorenzuola d’Arda in epicentro artistico e culturale, con richiamo globale per visitatori da ogni parte dell’Italia. Oltre a quelle di Andy Warhol (tra cui la celeberrima “Marilyn”) e Banksy (di cui la famosa “Girl with balloon”), tra gli affrescati saloni del palazzo settecentesco di corso Garibaldi troveranno posto opere di Thierry Guetta (noto con lo pseudonimo di Mr. Brainwash), Keith Haring ed Angelo Accardi. La rassegna sarà visitabile dal mercoledì al venerdì, dalle 15.30 alle 19.30, mentre il sabato e la domenica palazzo Bertamini Lucca sarà accessibile al pubblico dalle 10.30 alle 19.30. Nelle giornate di lunedì e martedì la mostra resterà invece chiusa.

“Una così grande mostra, in una piccola città come Fiorenzuola d’Arda, rappresenta l’esatto ribaltamento dei canoni e degli stereotipi a cui il pubblico è abituato”, è la riflessione del curatore della mostra, Luca Bravo. “Per me è un onore, e l’ennesimo grande traguardo, riuscire a portare qui un evento di tale rilevanza mediatica: una sfida inizialmente ritenuta impossibile, ma con l’aiuto di un’Amministrazione Comunale attiva e lungimirante, abbiamo reso possibile un sogno non solo per i piacentini, ma per tutti i visitatori che anche per la prima volta arriveranno nel nostro Comune. Grandi risultati richiedono necessariamente grandi ambizioni”.