Dalla Valtrebbia al Senegal: la nuova vita dell’ambulanza del 118 nel segno della solidarietà

Da Piacenza all’Africa: nuova vita per un mezzo dismesso del soccorso 118. L’associazione And Jef spedirà a Koul Diop, in Senegal, un’ambulanza ceduta gratuitamente dall’Azienda sanitaria di Piacenza perché non più funzionale alla rete dell’emergenza urgenza.

Si tratta di un mezzo Volkswagen Transponder 4×4 motore 2500 centimetri cubici da 120 kw di potenza del 2009, allestito Aricar con 180mila chilometri, di proprietà dell’Azienda Ausl di Piacenza e che fino a pochi mesi fa era ancora in servizio presso l’ospedale di Bobbio per servizi di emergenza-urgenza territoriale del 118.

La donazione è avvenuta alla presenza di Andrea Magnacavallo, direttore sanitario dell’Azienda Usl di Piacenza, Enrica Rossi, direttore Emergenza territoriale 118, Stefano Nani, dirigente Professioni sanitarie Area Emergenza territoriale 118, Alessandro Gandolfi, coordinatore Emergenza territoriale 118 e Macodou Diop, presidente dell’associazione And Jef.

“E’ da 5 anni che stavo cercando un mezzo come questo, per noi è una ricchezza incredibile. Abbiamo medici a disposizione, in Senegal, il problema è la carenza di materiali e mezzi come le ambulanze – spiega Macodou Diop, presidente dell’associazione And Jef -. Questa servirà per effettuare trasporti dal dispensario situato nella città di Koul Diop, a 120 km dalla capitale fino agli ospedali della capitale del Senegal”.

“La nostra azienda è attenta al mondo del volontariato, attraverso uno snodo fondamentale del 118. Non è la prima volta che effettuiamo una donazione di questo tipo, ma è la seconda. Questa è la dimostrazione – sottolinea il direttore sanitario Andrea Magnacavallo – di un’attenzione al mondo che ci circonda. Attrezzature che qui possono ormai essere obsolete, possono invece essere ancora utilizzate in territori più in difficoltà. Possiamo dire che continuiamo a promuovere salute, anche a distanza”.

“Da qualche anno abbiamo avviato collaborazioni che consentono una nuova vita a mezzi che, per ragioni di accreditamento, non possiamo più utilizzare sul territorio nonostante siano ancora in buone condizioni – spiega Stefano Nani, dirigente Professioni sanitarie Area Emergenza territoriale 118 -. Qualche anno fa abbiamo inviato un’ambulanza dismessa in Congo, questa volta sarà inviata in Senegal. E questo per noi è sicuramente positivo”.