De Micheli ospite da Damilano “Pd torni ad essere partito del lavoro”

Il Pd deve “tornare ad essere il partito del mondo del lavoro”. Lo ha detto la deputata piacentina Paola De Micheli ospite nella serata del 28 settembre de ‘Il cavallo e la torre’ su Rai Tre, il contenitore politico quotidiano condotto dal giornalista Marco Damilano. L’ex ministro ha confermato la propria candidatura alla segreteria del partito, spiegando: “Credo che il Pd sia il partito del lavoro, deve tornare ad esserlo. Siamo noi che dobbiamo andare da loro e non loro che devono venire alle nostre riunioni. Abbiamo passato tanto tempo al governo e ci siamo arrovellati su mediazioni e mediazioni di mediazioni. E alla fine quello che ne è uscito sono state soluzioni non chiare, non risolutive per il mondo del lavoro. Ritornare un po’ alla purezza e alla rappresentanza del mondo del lavoro, dei lavori perché il lavoro non è più quello di venti anni fa”.

Alla domanda sulla prima cosa che farebbe da segretaria del Pd, ha risposto: “Nominare una segreteria di tutte donne, forse un maschietto o due”.