De Micheli (Pd) “Inizia un’altra campagna elettorale, per convincere chi non ci ha scelto”

“Oggi comincia una nuova campagna elettorale: per convincere chi non ci ha scelto. Per convincere le lavoratrici e i lavoratori, e i piccoli imprenditori. Per ascoltare e convincere le persone”. Lo scrive su Facebook Paola De Micheli, capolista nel collegio plurinominale del Partito Democratico alla Camera (quello con le province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia), in un commento al deludente risultato delle elezioni politiche. De Micheli, confermata alla Camera per la quarta volta, ha atteso la conferenza stampa del segretario Enrico Letta, prima di rompere il silenzio post elettorale,

“La destra ha vinto in un’Italia che va sempre meno a votare. Ci aspetta una stagione molto complicata – afferma – e l’opposizione del Partito Democratico sarà responsabile e dura. Perchè sui principi della nostra democrazia, sui diritti conquistati, sulla nostra collocazione in Europa, non transigeremo. Voglio ringraziare tutte le persone che mi hanno sostenuto, che hanno camminato al mio fianco in questa campagna elettorale e mi hanno votato. Farò tutto il possibile per essere all’altezza”.

“Il nostro partito esce sconfitto dalla prova elettorale. E’ tempo di ripensare profondamente – aggiunge – il nostro modo di fare politica: lo dobbiamo alle persone che hanno creduto in noi, e anche a quelle che non ci hanno creduto, e in generale non credono più alla politica. Lo dobbiamo ai militanti, agli instancabili volontari delle nostre feste e dei banchetti, che per me rimangono l’unico esempio da seguire”.

Anche la candidata piacentina del Pd sconfitta nell’uninominale della Camera Beatrice Ghetti scrive le proprie condiserazioni sui social: “Grazie a tutti quelli che hanno creduto in me in queste settimane di campagna elettorale e ieri con il proprio voto. Sono onorata. Oggi sono serena, consapevole di aver dato il massimo in questa mia prima esperienza come candidata in Parlamento.

E grazie anche al Partito democratico che mi ha dato fiducia per primo.

Ora, insieme, lavoreremo per un progetto politico progressista che punti al rinnovamento e che risponda in maniera efficace ai bisogni delle persone, dei lavoratori, delle imprese.

È necessario un esame di coscienza costruttivo e onesto per aggiustare ciò che va aggiustato e per riconquistare la fiducia delle persone”.