Sconfitta e tre espulsi, esordio da dimenticare per il Piacenza (2-1)

PERGOLETTESE – PIACENZA 2-1

(FINALE) Varas al 9′, Andreoli al 49′, Zunno all’84’

Tre espulsi e zero punti, non poteva esserci esordio più negativo in serie C per il Piacenza sul campo della Pergolettese. Certo la prima di campionato non fa testo ma a pesare saranno anche le assenze nel prossimo match degli squalificati Sulijc, Parisi e Zunno.

LA PARTITA – Sono stati due gol a freddo, all’inizio del primo tempo (dopo una dormita della difesa) e della ripresa a condannare il Piacenza. Al “Voltini” di Crema scende in campo l’undici di Manuel Scalise che di fatto deve rinunciare agli attaccanti di ruolo, Cesarini e Morra. E si vede durante il match, durante il quale il Piace si è reso veramente poco pericoloso. La formazione biancorossa ha mostrato di saper fare gioco per una mezz’ora nel primo tempo: due occasioni, prima con Nelli e poi con Capoferri hanno illuso sulle possibilità di raggiungere il pari. Poi all’avvio della ripresa, nel frattempo era entrato Munari, la doccia gelata del raddoppio dei cremaschi in contropiede con Andreoli. Nella seconda parte del match, nonostante i cambi, non si vede la reazione dei ragazzi di Scalise. Anzi arriva l’espulsione di Suljc a rendere la rimonta praticamente impossibile. Non ci sono particolari annotazioni, se non qualche tiro dalla distanza dei nuovi entrati che non impensieriscono Soncin. Fino all’84esimo, quando succede di tutto: Zunno accorcia le distanze e nella mischia successiva al gol vengono espulsi Parisi e Mazzarani. Gli ultimi scampoli della partita si giocano in nove contro dieci. Al 90esimo arriva anche il terzo rosso per Zunno che applaude l’arbitro e viene cacciato.

Prima uscita da dimenticare, ma è ancora troppo presto per trarre indicazioni su questo Piacenza, atteso sabato prossimo dal primo impegno al Garilli, contro il Virtus Verona.

LA DIRETTA

Finale di partita a Crema, esordio con sconfitta e tre espulsi.

Rosso anche per Zunno al 90′, che applaude l’arbitro e viene buttato fuori. il Piacenza finisce in otto.

Partita nervosissima nel finale, Varas si prende un giallo.

Si gioca in nove contro dieci a Crema. Dopo il gol biancorosso esplode una mischia nella porta di Soncin; Mazzarani e Parisi vengono espulsi dal direttore di gara.

GOL – Accorcia il Piacenza con Zunno all’84’. Ma dopo il gol vengono espulsi Parisi e Mazzarani. Da due passi Zunno dimenticato dalla difesa gialloblù, appoggia in rete un cross di Conti.

Al 76′ doppio cambio nel Piacenza: fuori Capoferri, dentro Vianni, fuori Biancheri, dentro Giacchino.

Altra occasione per la Pergolettese al 75′ da calcio d’angolo, Tonoli trova il salvataggio di Nelli sulla linea di porta.

Al 74′ Pergolettese vicina al tris, Bariti va al cross alla ricerca di Corti che da due passi tira ma una deviazione salva la porta biancorossa.

Piacenza che resta in dieci al 71′: espulso Suljic per un fallo su Varas.

Cartellino giallo aò 65′ per Nelli per un fallo su Andreoli.

Al 63′ entra Conti al posto di Rossetti.

Occasione per la Pergolettese su punizione al 62′, batte Mazzarani con il destro rasoterra dalla distanza, Tintori respinge.

Partita che ora viene controllata dai padroni di casa, i biancorossi non riescono a rendersi pericolosi.

Al 57esimo entra Zunno al posto di Palazzolo.

Ora i biancorossi paiono aver subito il colpo.

Reazione del Piacenza al 52′ solito cross di Parisi verso Biancheri che, a due passi dalla linea di porta, colpisce la sfera senza impensierire Soncin.

GOL – Al 49′ Andreoli trova il raddoppio su contropiede. L’azione è partita dopo un calcio d’angolo battuto male da Nelli, i padroni di casa partno in velocità, cross di Bariti e Andreoli la mette: 2-0.

Assetto più offensivo per i biancorossi che provano a raggiungere la Pergolettese.

RIPRESA – Si riparte, nel Piacenza dentro Munari per Frosinini.

Finito il primo tempo a Crema.

Al 42′ Capoferri sbaglia un’occasione ghiotta con un colpo di testa fuori misura su cross di Parisi.

Occasione dei padroni di casa al 39′ con la botta di Varas dal limite e Tintori riesce a respingere.

Ammonito Frosinini al 37′.

Occasione per il Piacenza al 35′ con Nelli che non trova la porta dopo una respinta non eccezionale di Soncin su un cross dalla destra.

Al 32′ sanitari in campo per un problema ad una spalla di Frosinini.

Guiu primo ammonito della partita alla mezzora per un duro intervento su Parisi.

Piacenza che alla metà del primo tempo sta cercando di aumentare la pressione alla ricerca del pari.

Calcio di punizione al 20′ dei padroni di casa, tiro di Mazzarani alto.

Al 15′ prova la reazione il Piacenza: conclusione di Nelli dal limite dell’area di rigore dopo diversi passaggi, palla fuori.

Dormita della difesa del Piacenza che lascia libero l’autore del gol.

GOL – In vantaggio i padroni di casa al 9′ con Varas su azione da calcio piazzato. Il calcio di punizione battuto da Mazzarani, palla in area e Varas dimenticato dalla difesa del Piacenza non sbaglia l’appoggio in rete.

Primi minuti di studio in campo. Circa 200 i tifosi biancorossi sugli spalti del “Voltini”.

Il Piace gioca con la maglia bianca con inserti rossi.

Iniziato il match, la partita è diretta da Giuseppe Mucera della sezione di Palermo.

Sono state rese note le formazioni ufficiali. Sarà 3-5-2 per la Pergolettese con Vitalucci e Guiu Villanova nel reparto offensivo, 4-4-2 per il Piacenza con Biancheri e Rossetti a comporre il tandem d’attacco.

Al “Voltini” di Crema esordio ufficiale in campionato per il Piacenza di Manuel Scalise. In vestito da sera, visto che si gioca a partire dalle 20,30 contro la Pergolettese affrontata in amichevole nel precampionato (i biancorossi vinsero 1-0).

All’esordio in panchina in un campionato professionistico, il tecnico Scalise dovrà subito fare i conti con un nutrito numero di defezioni: fuori Rizza per un problema al ginocchio, Morra per un fastidio muscolare e Cesarini per squalifica. Nel 4-4-2 iniziale. Da segnalare che i padroni di casa hanno cambiato tecnico pochi giorni fa, al posto del dimissionario Giovanni Mussa in panchina prenderà c’è il vice Alessandro Fabbro.

Le probabili formazioni:

PERGOLETTESE (3-5-2): Rubbi; Bevilacqua, Piccinini, Lambrughi; Bariti, Andreoli, Mazzarani, Varas, Villa; Corti, Guiu Villanova. A disp: Soncin, Cattaneo, Abiuso, Arini, Artioli, Gabelli, Iori, Lucenti, Ruani, Tonoli, Verzeni, Vitalucci, Volpe. All: Alessandro Fabbro

PIACENZA (4-4-2): Tintori; Parisi, Cosenza, Nava, Capoferri; Munari, Nelli, Suljic, Zunno; Biancheri, Rossetti. A disp: Rinaldi, Vivenzio, Pezzola, Ruiz, Masetti, Frosinini, Giacchino, Palazzolo, Onisa, Lamesta, David, Conti, Vianni. All: Manuel Scalise