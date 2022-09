Tessere elettorali smarrite o scadute, aperture straordinarie degli sportelli Quic

Il Comune di Piacenza informa che, in occasione delle elezioni politiche di domenica 25 settembre, gli sportelli Quic di via Beverora 57 saranno a disposizione dei cittadini per il rilascio di documenti di identità e tessere elettorali, con orari straordinari e prolungati di apertura al pubblico. Ci si potrà rivolgere agli operatori – esclusivamente per attività connesse alle sole finalità di voto – venerdì 23 settembre dalle 13.30 alle 18, sabato 24 dalle 12.15 alle 18 e domenica 25, in concomitanza con l’apertura dei seggi, dalle 7 alle 23.

Durante tali aperture straordinarie non sarà possibile effettuare altre pratiche, che verranno come d’abitudine svolte nei consueti orari di funzionamento degli sportelli.