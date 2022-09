Domenica ricca di appuntamenti per l’Aspiratori Otelli Alchem Carin Baiocchi

Domenica in sella su più fronti per l’Aspiratori Otelli Alchem Carin Baiocchi, di scena in diverse competizioni con tutte le formazioni giovanili. Partendo dall’alto, nella categoria Juniores Gabriele Casalini e Mirko Bozzola sono in gara – rispettivamente con le maglie della Lombardia e del Piemonte – al Giro della Lunigiana, corsa a tappe internazionale che si concluderà domani. Domenica, il resto della squadra (Riccardo Barbuto, Kevin Canniello, Andrea Cocca, Nicola Cocca, Mirko Coloberti, Manuel Franzoni, Luca Franzosi, Luca Mora e Daniel Trebbi) sarà di scena a Casalpusterlengo, con il via alle 9 e 121,6 chilometri da percorrere.

Passando agli Allievi, Giuseppe Smecca difenderà i colori della Lombardia nel prestigioso appuntamento della 74esima Coppa Dino Diddi, con la partenza alle 14,30 e 92 chilometri e 300 metri a separare il via e l’arrivo. Sempre domani, i compagni di squadra Manuel Quaresmini, Francesco Baruzzi e Alessandro Barbieri attaccheranno il numero a Gorle (Bergamo), dove si partirà alle 9,30 e si concluderanno le fatiche dopo 91 chilometri e 300 metri. Infine, gli Esordienti saranno impegnati nel campionato provinciale bresciano a Sant’Andrea di Concesio. Alle 9 il via per i primi anni con 35 chilometri e 350 metri, mentre alle 10,30 partiranno i secondi anni, che pedaleranno per 45 chilometri e 450 metri. La formazione del team di Sarezzo sarà al completo: nei primi anni in sella Lorenzo Celiento, Marco Falvo, Diego Fiore, Gabriele Ghidini, Ivan Guzza e Riccardo Pasini, mentre la formazione dei secondi anni sarà composta da Filippo Maestri, Alessandro Marzocchi, Matteo Mori e Tommaso Petrillo.