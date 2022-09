“Dona la spesa”, a Gragnano raccolta benefica il 15 ottobre

Il circolo del Movimento Cristiano Lavoratori e la parrocchia di Gragnano informano che sabato 15 ottobre per tutta la giornata si terrà presso il supermercato Coop Alleanza 3.0 presente sul territorio locale la raccolta benefica “Dona la spesa” organizzata dalla stessa catena di distribuzione. L’iniziativa si propone di devolvere quanto raccolto (generi alimentari non deperibili, detersivi, prodotti per l’igiene personale) a enti caritativi, in questo caso alla parrocchia San Michele Arcangelo, che consegnerà quanto raccolto a cadenza mensile alle famiglie indigenti del territorio.