Donna urtata da un’auto in prossimità delle strisce pedonali, trasportata in ospedale per accertamenti. L’incidente è avvenuto poco prima delle 11 di lunedì 12 settembre a Bettola, nella porzione di San Bernardino, lungo la provinciale che attraversa il paese della Val Nure. Secondo una prima ricostruzione, una Renault, che procedeva in direzione di Pontedellolio, avrebbe urtato una 73enne che stava attraversando la strada. La donna, cadendo, ha riportato un lieve trauma cranico ed è stata soccorsa dai sanitari giunti sul posto con l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Pontedellolio e dal personale infermieristico del 118 sopraggiunto da Farini. Dopo essere stata medicata, è stata condotta al Pronto Soccorso di Piacenza in codice verde. Per stabilire la dinamica di quanto successo sono intervenuti i carabinieri, anche per sovrintendere alla viabilità.

