Doppio incidente in via Emilia Pavese, code e disagi al traffico

Due incidenti in altrettante rotonde lungo via Emilia Pavese a Piacenza hanno provocato disagi alla circolazione nel pomeriggio del 27 settembre. Il primo si è verificato intorno alle 14 alla rotatoria all’altezza di via Montebello e via Cassina, dove due auto si sono scontrate: nessuno è rimasto ferito. Un’ora più tardi il secondo sinistro stradale, questa volta alla rotatoria con via Einaudi e il ponte sul Trebbia di San Nicolò: secondo una prima ricostruzione, si è trattato di un tamponamento tra tre auto – sulla cui dinamica sono in corso gli accertamenti da parte degli agenti della polizia locale – a seguito del quale un uomo è rimasto lievemente contuso. Soccorso dai sanitari, sul posto con un’ambulanza della Croce Rossa, è stato accompagnato al pronto soccorso cittadino.